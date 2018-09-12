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«Салават Юлаев» в первом домашнем матче сезона выиграл у нижегородского «Торпедо»

12 сентября 2018, 21:34
Встреча завершилась со счетом - 4:3 в пользу хозяев поля.

Первый период вышел безголевым. Зато во второй двадцатиминутке хозяева поля прибавили и добились серьезного преимущества. Дважды отличился Солодухин, один раз – Кугрышев.

После второго периода счет на табло был 3:0 в пользу уфимцев.

Начало третьего периода оказалось драматичным. Сначала «юлаевцы» забили четвертую шайбу, но её не засчитали. И тут же уфимская команда пропускает шайбу от кистевого броска Сергиенко.

Затем «Салават Юлаев» получил большинство, но ошибка Ларсена привела к тому, что гости ушли в атаку вдвоем на вратаря. Кареев спас ворота. Антон Бурдасов чуть позже наказал «Торпедо», забив все-таки четвертую шайбу.

За десять минут до конца матча Владимир Галузин сокращает разрыв в счете - 2:4. Почти сразу же удаляется Бурдасов, «Салават Юлаев» остается в меньшинстве, но справляется с соперником.

Хороший момент создали уфимцы за 8 минут до конца встречи, выйдя втроем против одного защитника, но реализовать его не смогли.

Кейлоф в большинстве забивает шайбу в ворота Кареева и переводит концовку матча в разряд «валидольной». Но «юлаевцы» отстояли ворота и победу в первой домашней игре чемпионата - 4:3.

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