«Салават Юлаев» в первом домашнем матче сезона выиграл у нижегородского «Торпедо»

Затем «Салават Юлаев» получил большинство, но ошибка Ларсена привела к тому, что гости ушли в атаку вдвоем на вратаря. Кареев спас ворота. Антон Бурдасов чуть позже наказал «Торпедо», забив все-таки четвертую шайбу.