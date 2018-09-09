«Салават» шокировал СКА в Питере без капитана и основного вратаря

Предматчевые расклады были пессимистичны для уфимцев: из-за травм выбыли защитники первой и второй пары соответственно Григорий Панин (капитан) и Захар Арзамасцев, а повреждение Юхи Метсола от удара форварда «Локомотива» Даниила Апалькова оказалось серьезнее. Кроме того, «Салават» играл на выезде и играл четвертый матч через день. СКА же после нижегородской игры с «Торпедо» (3:4) получил четыре дня отдыха. Помимо этого, в Ярославе «юлаевцы» провели свой пока худший матч при Николае Цулыгине. Хозяева казались фаворитами – в букмекерских конторах коэффициент на победу «Салавата» примерно равнялся 6.

Тем не менее, судить только разрозненным фактам нельзя. Хоккей – очень эмоциональная игра. На Питер настраивать не нужно. СКА – базовый клуб сборной России и самая богатая команда КХЛ, это одна из главных сил лиги. Некоторые игроки «Салавата» когда-то выступали в Санкт-Петербурге. Например, Петр Хохряков и Антон Бурдасов и вовсе поднимали Кубок Гагарина в составе СКА, а Вячеслав Солодухин – коренной петербуржец. Кроме того, в уфимской команде достаточно хоккеистов, когда играли против СКА в плей-офф: Владимир Жарков, Артем Сергеев, Сергей Терещенко.

Фото: ska.ru

Играть против СКА с открытым забралом было бесполезно и уфимцы изначально предпочли действовать вторым номером. Опасность такого выбора – соперник может передавить. В первой двадцатиминутке это и произошло, невская команда была на голову выше «Салавата Юлаева» во всех компонентах. «Юлаевцы» терпели и выжидали, хоть и старались не прижиматься к воротам.

Тем не менее, первая более или менее сносная позиционная атака случилась лишь на восьмой минуте. Во время нее Артем Сергеев бросил по ворота Магнуса Хелльберга. СКА оперативно ответил своим выпадом и Николай Прохоркин открыл счет, то есть, по сути, это снова гол на контратаке. Тогда никто не мог предположить, что больше СКА не забьет. 12-4 по броскам в створ и невероятный контроль шайбы после первого периода не предвещали беды для команды Ильи Воробьева. Шутка ли – из 4 вбрасываний в зоне атаки в первом периоде 2 случились из-за проброса хозяев. Не будем со статистикой вбрасываний – забегая вперед, она вышла удручающей.

Показатель Значения % ВВбр «СЮ» Вбрасывания в зоне атаки 11-4 26,67% В нейтральной зоне 10-11 52,38% В зоне защиты 14-8 36,36% Вбрасывания 5 на 5 32-17 34,69% Вбрасывания вообще 35-23 39,66%

Второй и третий игровые отрезки «юлаевцы» провели для не так кинематографично, как все привыкли, однако, сыграли предельно хладнокровно и сдержанно. Учитывая, что СКА мало терял шайбу (то есть, шансов на контратаку или создание численного перевеса в зоне атаке было мало) и громил «юлаевцев» на вбрасываниях (следовательно, было тяжело провести бросок сходу или разыграть комбинацию), то вариантов было два: грамотно использовать большинство или подловить на ошибке.

Именно так и произошло. Никита Гусев, топ-нападающий команды из Санкт-Петербурга, допустил довольно глупое удаление, ударив Артема Сергеева клюшкой по лицу на чужой половине поля. Реализовать штраф удалось ровно за секунду до возвращения Гусева на лед. Антон Бурдасов не опозорил капитанскую нашивку и снова забил. Он в третий раз в четырех играх сезона сравнивает счет.

Примечательно, что выдав передачу на этот гол, защитник Филип Ларсен набрал свой сотый результативный балл в регулярных чемпионатах КХЛ.

100 очков Филипа Ларсена в регулярных чемпионатах КХЛ. Знаковые рубежи - только в крупнейших городах Европы.



Балл 1 - Москва, ЦСКА - Югра 4:3 (ассист)

Балл 50 - Хельсинки, Йокерит - Трактор 5:4Б (ассист)

Балл 100 - Питер, СКА - СЮ сейчас 1:1 (ассист) — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 8 September 2018

Еще во втором периоде мог отличиться Линус Умарк, бросавший из-под защитника с неудобной руки и в касание. Авантюра была та еще, но бросок получился действительно запоминающийся. Что касается СКА, то подопечные Ильи Воробьева выжали максимум из фактора «дальней скамейки». У хозяев была страшно долгая смена в зоне атаки, во время которой они сменили аж четыре пятерки и не давали сделать это уфимцам. Тем не менее, впервые в сезоне «юлаевцы» выиграли вторую двадцатиминутку. Ранее она стабильно проигрывалась 0:2.

Последняя треть матча должна была определить, удастся ли «Салавату» удержать баланс. Атакующий потенциал Питера велик, СКА вполне может опять стать самой результативной командой «регулярки». «Салавату» было важно грамотно начать. Повторимся: четвертый матч выезда, Питер.

Итак, первый гол был в большинстве. Вторым вариантом, как мы писали выше, было использование провалов соперника. Таковые нашлись. Стоит отдать должное в победном голе Петру Хохрякову. Центральный нападающий ухитрился выдать передачу Антону Бурдасову, находясь под давлением защитника Андрея Зубарева (уфимца, к слову). Бурдасов не подвел.

В такие моменты СКА надо было оперативно перехватить инициативу. Ничего нет страшного в отставании, даже в третьем периоде. Питерцы включили скорости, но после того, как Евгений Кетов попал в штангу, СКА снова удалился. А «Салават» снова забил и сделал это Дмитрий Кугрышев – спустя 2 минуты и 44 секунды после дубля Бурдасова.

Антон Бурдасов: восьмой дубль и 27 игр с 2+ очков за матч в регулярных чемпионатах КХЛ. — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 8 September 2018

Здесь очень кстати график бросковой динамики. Легко видеть, что уфимцы забросили три шайбы именно в начале периодов и именно в это время команда добавляла в количестве бросков. Удаления СКА пришлись очень вовремя.

Бросковая динамика СКА-СЮ. Уфимцы забили три в начале второго и третьего периодов - в это же время график характеризуется небольшим подъемом.

У СКА вышла почти прямая с более высоким давление в 5-10 (гол), 20-25, 50-55 и 55-60. pic.twitter.com/qZFFTYFhjO — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 8 September 2018

Просто хроника последних трех минут игры:

Время События 57:00-57:46 СКА владеет шайбой и начинает атаку из своей зоны. Звено Прохоркина уверенно входит в зону атаки и наносит три броска в створ, из которых два были на добивании. Андрей Кареев накрывает шайбу. 57:46 СКА берет тайм-аут. Илья Воробьев практически не участвует в разговоре с игроками, на планшетке рисует Алексей Кудашов. Магнус Хелльберг покидает ворота. 57:46-58:21 Питерцы выигрывают вбрасывание, но вскоре игроки «Салавата» отбирают шайбу и выбрасывают ее. Хозяева рискуют оффсайдом и не могут войти в зону. Филип Ларсен завладевает шайбой и из своей зоны отправляет ее в пустые ворота. 58:21-58:49 Хелльберг возвращается в ворота. Йоонас Кемппайнен ловит шайбу в воздухе после рикошетов в своей зоне и бросает ее на лед после собой, нарушая правила. 58:49-60:00 Хозяева выигрывают вбрасывание в зоне «Салавата», им удается нанести два броска в створ и один – мимо. Уфимцы блокируют еще один бросок. Усилия СКА оказываются тщетны.

СЮ прерывает четырехматчевую серию поражений от СКА вообще и так же серию из четырех поражений в СПб.

Последняя победа в Питере до этого: 2:1, 28 декабря 2013. Прошло почти пять лет. — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 8 September 2018

Вот и весь секрет победы – самоотверженность, хладнокровие, бережность к моментам. «Салават Юлаев» удивил соперника, а хоккеисты Санкт-Петербурга явно недооценили клуб из столицы Башкортостана.

Коэффициент Corsi показывает, насколько СКА подавлял «Салават» в плане количества бросков и контроля шайбы. Тем не менее, PDO и точность 5 на 5 демонстрируют, что уфимцы даже без учета большинства сыграли аккуратнее соперника. И даже отставая по активности в чужой зоне, сыграли там более оперативно.

Показатель Значения Комментарий Corsi 69-32 31,68%CF – антирекорд сезона Точность 5 на 5, % 3,03%-7,14% У «СЮ» два гола в большинстве и один в пустые (1/14 пять на пять), у СКА 1 шайба за 33 броска в створ пять на пять PDO, % 95,89%-104,11% БВ/ВВА*мин 2,18-2,63 Скорость бросков выше, несмотря на примерно десять минуты в атаке меньше

Разумеется, Андрей Кареев и Антон Бурдасов – лучшие игроки матча.

В Ярославле Бурдасов аж 5 раз бросил по воротам, но ни разу не забил. В Санкт-Петербурге – два броска и два гола. Ему ранее никогда не удавалось одновременно с дублем продемонстрировать 100% точности.

Андрей Кареев показал, что на него можно рассчитывать в ближайшие пару недель, когда восстанавливается Метсола. 37 отраженных бросков из 38 против мощнейшей атаки КХЛ говорят сами за себя. Во время одной из смен он парировал сразу четыре броска – два от Андрея Кузьменка и два от Александра Барабонова. Да, Прохоркину (центру этого звена) удалось забить, но Николай нанес за матч 9 бросков. Еще важно, что Кареев выиграл в первом же старте сезона. В прошлом году ему понадобилось десять игр, чтобы впервые победить.

Фото: ska.ru

Хочется отметить Александра Кадейкина. На сей раз центр не набрал очков, к тому же он почему-то был отделен от Максима Майорова, с которым действовал вполне успешно. Зато Кадейкин стал единственным в команде, кто не провалился на вбрасываниях – 8 побед из 15. Плюс Кадейкин грамотно перемещал шайбу и ему дважды за матч удалось проехать мимо Павла Дацюка и не потерять шайбу.

Фото: ska.ru

Максим Осипов снова отличился со знаком минус и этот минус пошел в его коэффициент полезности. Он практически ничего не противопоставил совсем небольшому Андрею Кузьменко, когда тот был с шайбой у правой штанги и на пятаке, а потом организовал Прохоркину голевой пас. Позже Осипов грубо сыграл против Александра Дергачева, уже не владевшего шайбой. Максиму повезло, что Дергачев решил ответить и удаление вышло хотя бы обоюдным. В прошлом сезоне Эркка Вестерлунд отправил Осипова в запас на месяц за слабое начало сезона, однако, с учетом травм Арзамасцева и Панина, Цулыгин себе такой роскоши не позволит.

Снова символическое время получил Павел Шэн. За свои крошечные 33 секунды, однако, Шэн успел сбегать в атаку и попытался потолкаться за шайбу. Возможно, Павел снова получил полноценный матч в домашних играх.

Первый выезд уфимцы провели результативно. Важно, что против СКА была одержана победа именно в основное время, важно, что был выигран второй период. Кареев показал, что готов заменить Метсолу. Бурдасов действительно проявил себя как лидер. Именно как команда «Салават» превзошел СКА. По сути, это первый реально достойный и уверенный матч Николая Цулыгина на посту главного тренера «юлаевцев». Это должно добавить всем уверенности.

До того, как КХЛ перешла на двухочковую систему набора баллов, мы предполагали, что успехом будем набрать с выезда 8-9 очков из 12 возможных, то есть, примерно, 67-75%. «Салават» набрал 6 из 8 – как раз 75%. В плане набора очков выезд определенно успешный.

Фото: ska.ru

В игровом плане проблем предостаточно. Это с Питером можно серьезно отстать по многим показателям, но нивелировать это реализацией моментов. В играх с «Динамо» и «Локомотивом» нужно было выглядеть как минимум не хуже, а в Череповце с «Северсталью» по-хорошему надо было побеждать, не разбазаривая перевес в два гола.

Возможно, неоднократно упоминаемые проблемы с игрой на вбрасывания (особенно, в зоне защиты), скорость нанесения бросков и отставание по владению шайбой станут обычным явлением. Рассмотрим же расширенную статистику за весь этот выезд.

Показатель Значения % ВВбр «СЮ» Вбрасывания в зоне атаки 32-25 52,23% В нейтральной зоне 36-37 50,68% В зоне защиты 56-22 28,2% Вбрасывания 5 на 5 91-69 43,13% Вбрасывания вообще 124-84 40,38%

Более или менее приличные результаты получены в средней и чужой зоне. Во многом это благодаря игре с «Динамо». Общая картина в целом печальна, в своей зоне уфимцы проигрывают слишком много единоборств «на точке».

Показатель Значения Corsi 235-184 (43,91%CF) Точность 5 на 5, % 10%-9,09% PDO, % 99,09%-100,91% БВ/ВВА*мин 2,6-2,06

В бросковых индексах уфимцы пока отстают от своих соперников, впрочем, отставание не столь велико. Да, «Салават» не так много контролирует шайбу, но все еще может это компенсировать качественными атаками и надежностью вратарей.

До начала домашней серии есть три дня отдыха, и пауза очень уместна. Соперники сначала очень серьезные: вполне освоившееся на Востоке «Торпедо» и самый принципиальный соперник «Ак Барс». Последующие «Нефтехимик», «Сибирь» и «Барыс» пока, естественно, не аутсайдеры, но ощутимо скромнее.

Разумеется, победа над СКА укрепила не только турнирный фундамент команды. Психологически легче завершать турне викторией, а все еще молодому, но уже немного опытному Николаю Цулыгину понятнее, как управлять игрой. Игры с «Локомотивом» и СКА должны стать для него важнейшими точками роста.

Семена посажены. Все еще интересно следить, что в итоге получится из современного «Салавата Юлаева».