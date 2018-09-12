Башкирию за лето посетило более 720 тысяч туристов

Подведены итоги летнего периода текущего года по общему количеству посетителей природоохранных зон и природных парков Башкирии, сообщили в госкомитете по предпринимательству и туризму в республике.
Туристический поток в республику за четыре месяца превысил 720 тысяч человек, что на 40 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Национальный парк «Башкирия», Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник, заповедник «Шульган-Таш», «Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-куль», «Иремель» в этом году за лето посетило более 120 тысяч человек.
Всего Башкирию посетило 872 тысячи туристов, что на 26 процентов больше аналогичного периода прошлого года. В событийных мероприятиях приняли участие 636 тысяч гостей и жителей республики.