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Башкирию за лето посетило более 720 тысяч туристов

12 сентября 2018, 15:09
Туристический поток в этом году увеличился на 40 процентов по сравнению с 2017 годом.

Подведены итоги летнего периода текущего года по общему количеству посетителей природоохранных зон и природных парков Башкирии, сообщили в госкомитете по предпринимательству и туризму в республике.

Туристический поток в республику за четыре месяца превысил 720 тысяч человек, что на 40 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Национальный парк «Башкирия», Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник, заповедник «Шульган-Таш», «Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-куль», «Иремель» в этом году за лето посетило более 120 тысяч человек.

Всего Башкирию посетило 872 тысячи туристов, что на 26 процентов больше аналогичного периода прошлого года. В событийных мероприятиях приняли участие 636 тысяч гостей и жителей республики.

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