В Башкирии создали национальный календарь событийного туризма

В российский национальный календарь событий-2018 вошло только одно мероприятие - фестиваль исторической реконструкции «Река времени», который пройдет 2-3 июня в деревне Десяткино Бирского района. Всего от Башкирии было заявлено четыре события. В конкурсе также принимали участие проекты "Курортный сабантуй", "Башкортостан новогодний" и "Бурзянский мед". Однако на российском уровне оценили только фестиваль реконструкции. Как пояснил Гилязетдинов, это произошло потому, что у участников из Башкирии было недостаточно опыта презентации своих проектов. Все эти четыре события из Башкирии входят в список лучших событий России, хотя и не все вошли в календарь.