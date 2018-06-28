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На пороге открытий: Башкирия наметила маршрут развития внутреннего туризма
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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На пороге открытий: Башкирия наметила маршрут развития внутреннего туризма

Сегодня, 11:58ЭкономикаРустэм Башкирцев
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