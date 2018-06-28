На пороге открытий: Башкирия наметила маршрут развития внутреннего туризма

Пригласить друзей и знакомых из других регионов страны на отдых в Башкирию стало доброй традицией – это безусловное достижение последних лет охотно отмечают все жители республики. И связывают его, прежде всего, с тем, что сами жители республики сегодня стали уже достаточно хорошо осведомлены о достопримечательностях родного края и могут вполне уверенно рассказать о нем собеседникам. И, что еще немаловажно, гордость за свою республику становится привычным состоянием души для жителей Башкирии. Такой результат можно считать одним из ключевых достижений в развитии внутреннего туризма.

В краю легенд и здорового отдыха

Конечно, среди наших земляков еще есть немало тех, кто выбирает в качестве места для отдыха заграницу, но в их голосах уже звучит все меньше и меньше уверенности, когда во время обсуждения темы семейного отдыха в соцсетях собеседники называют различные туристские маршруты в Башкирии – будь то сплав по Инзеру, поездка на Иремель, путешествие к Учалинскому Стоунхенджу или отдых в одном из знаменитых башкирских санаториев.

- Отдых в Башкирии сможет воскресить в вас незабываемые ощущения детства, - говорится в одном из современных туристических путеводителей по нашей республике. И лучше, пожалуй, не скажешь, потому что именно на просторах Башкирии можно ощутить в полной мере контраст между шумом вечно спешащего мегаполиса и уединением дикой природы, отведать таких вкусных натуральных напитков, как катык, айран, медовуха и кумыс, проникнуться очарованием древних легенд о сильных и мудрых людях и почувствовать себя единым целым с бескрайним миром высоких трав, чистых озер и звонких песен.

О Башкирии сегодня говорят, прежде всего, как об отличном месте для организации семейного отдыха. Гостям республики, приехавшим с детьми, настойчиво советуют непременно прокатить их на лошадях по ромашковому полю или тропам лесного пространства.

Медиакорсеть не так давно провела опрос среди читателей с целью выяснить наиболее известные достопримечательности Башкирии. Как оказалось, среди убежденных туристов наиболее популярен прогулочный маршрут к скале, именуемой Арским камнем. Хорошо известны также гора Иремель, стерлитамакские Шиханы, пещера Шульган-Таш, озера Асылыкуль и Яктыкуль и гора Ямантау.

Хорошо известны также башкирских здравницы, каждая из которых обладает своими ценными лечебными средствами и расположена в живописном месте. В санаториях предлагают лечение минеральными водами, кумысотерапию, лечение грязями и методами народной медицины. Список заболеваний, справиться с которыми помогут вам сотрудники санатория, просто огромен.

- «Конфетка» у нас есть, теперь ее нужно завернуть в красивую упаковку, - к такому единодушному выводу пришли пользователи соцсетей.

Красиво, интересно и перспективно

Туристский потенциал Башкирии огромен. Среди туристских ресурсов значатся и природные, и исторические, и социально-культурные объекты, а также объекты туристической индустрии. И если в двух первых видах ресурсов недостатка нет, то два следующих нуждаются в пристальном внимании. Примечательно, что работа в этом направлении ведется не только на бумаге, ее плоды стали реально ощутимы и на практике.

Как отметил председатель Госкомитета по предпринимательству и туризму Башкирии Вячеслав Гилязетдинов в недавнем интервью интернет-изданию «RBtoday», по сравнению с 2016 годом турпоток в нашу республику в прошлом году в среднем вырос на 10–15% и преодолел планку 2 млн туристов в год.

- Весь туристический поток, который приходится на республику, мы делим на две части: Уфа и окрестности и остальная Башкирия. В прошлом году Уфа была чуть похуже, чем в 2016, а республика – наоборот, лучше. Самыми востребованными местами по-прежнему остаются кластер «Легенда Урала» (три горнолыжных центра «Банное», «Мраткино» и «Абзаково»), наши замечательные озера – Асылыкуль, Кандрыкуль, Яктыкуль, и водохранилища – Павловское, Нугуш и Юмагузинское, - уточнил Вячеслав Гилязетдинов.

Для полновесного развития туристической индустрии в Башкирии есть все возможности, однако пока не достает времени, кадров и информации.

Большая часть кадров работает на любительском уровне. Конечно, в Уфе есть гостиницы вполне солидные. Есть санатории, которые уделяют внимание развитию персонала, но в целом пока мы отстаем.

- Если сейчас предложить среднестатистическому жителю Башкирии проехаться по республике и отдохнуть, скорее всего, многие скажут: «Зачем? А что я там увижу?». Хотя на самом деле никогда не был ни в Каповой пещере, ни в районе Банного озера. Я уже не говорю, про аксаковские или цветаевские места. Над этим нужно работать, - рассуждает Вячеслав Африкович. - Огромный потенциал есть и в самой республике, и в соседних регионах. А вот здесь и возникает самая главная проблема: информация получена, кадры подготовлены, а инфраструктуры на местах нет. Даже если поехать в сторону озера Асылыкуль, хорошего места для остановки и ночевки уровня три звезды нет. Есть у нас замечательные места в Миякинском районе, которые можно посмотреть, но там тоже нет инфраструктуры: гостиницы, ресторана.

Планы и «дорожные карты» для исправления ситуации разработаны. И что самое важное – у предпринимателей появился вкус к ведению туристического бизнеса. Сегодня реестр предпринимателей, бизнес которых связан с туризмом, уже превышает полторы сотни участников.

В качестве стимулирующих методов глава Госкомтуризма Башкирии считает, что в нашей республике пока не надо вводить курортный сбор, который должен взиматься с прибывающих туристов. Таким образом наш регион может оказаться единственным в России, в котором не будет собираться этот платеж, и это должно стать серьезным конкурентным преимуществом.

Нужен научный подход

По итогам 2017 года Башкирия вплотную приблизилась к первой десятке регионов, показавших лучшие результаты по объему внутреннего туризма, переместившись с 16 на 11 место. По словам Вячеслава Гилязетдинова, научный подход к развитию туристического бизнеса помог сформировать солидную платформу для этого полезного процесса. Были проведены четыре исследования и разработана концепция развития туристско-рекреационных кластеров в Башкирии до 2030 года, методические рекомендации по развитию сельского туризма, маркетинговый план продвижения туристских возможностей республики на внутреннем и международном рынках, а также появился туристский бренд, ставший наиболее резонансным проектом, вызвавший немало споров и в целом получивший одобрение как у представителей власти, так и у населения.

В этом году планируется провести исследование по формированию «портрета туриста», приезжающего в Башкирию. Уже проведенные научно-исследовательские работы помогли специалистам понять, в каком направлении двигаться дальше.

Если говорить конкретнее, то до 2030 года республиканский туристический потенциал будет структурирован в виде кластеров, каждый из которых должен специализироваться на чем-то своем. Так, «Легенда Урала» – это горнолыжный отдых, Асылыкуль – пляжный отдых, Бурзянский кластер – это история, этнография, пчеловодство и так далее.

Кстати, уверенно отвечая на вопросы жителей Башкирии в прямом эфире, в том числе и на тему развития туризма, глава региона Рустэм Хамитов показал, что он в теме и следит за ситуацией.

- У нас начались подвижки в этой части. Не только санаторно-курортное лечение, которое у нас всегда было на хорошем уровне, но плюс ещё к нам в республику пошёл туристический поток. Собственно, это тоже большая тема, которую можно обсуждать долго и подробно. Этой работой мы занимаемся, - сказал Рустэм Хамитов. - У нас есть событийный туризм. К нам приезжают отмечать Новый год, кататься на лыжах. У нас формируются такие туристические кластеры, как «Легенды Урала», «Асылыкуль», «Кандрыкуль», «Уфа» и прилегающие к ней территории. Одним словом, уже видны новые результаты в этой части. И стройки появляются. Конечно, и темпы нужны другие. Быстрее всё нужно делать. Но всё это зависит в том числе и от ресурсов.

Очевидно, что работы в данном направлении предстоит непочатый край. И тот факт, что день ото дня становится все больше людей, которые верят в успех, отчасти является импульсом движения к поставленной цели.

Так. обнадеживающую информацию сообщила недавно депутат Госдумы РФ от Башкирии Инга Юмашева.

- Наша республика обладает всеми возможностями, чтобы быть среди регионов-лидеров в туристской сфере. Для этого нужно развивать инфраструктуру, повышать качество сервиса, вводить новые стандарты оказания услуг, развивать новые туристские направления и совершенствовать имеющиеся. Поэтому вторым вопросом на данной встрече обсудили создание в перспективе единой сети придорожного сервиса в республике. Предполагается, что в каждом многофункциональном комплексе будет заправка, магазин, кафе, небольшой автосервис, гостиница, душ, туалеты. В ходе обсуждения изучила проект данной сети и дизайн-макет. Если удастся в ближайшее время его реализовать, то путешествия на автомобиле или автобусные маршруты станут намного комфортнее и безопаснее, а общее впечатление от посещения значимых для туристов мест только улучшится, - рассказала важные новости Инга Юмашева.

Будем надеяться, что она употребила в своем рассказе слово «если» из-за извечной российской привычки быть суеверным человеком. И проект все-таки будет реализован. Так или иначе, но в последнее время появилась устойчивая надежда на то, что даже самые смелые планы на тему развития туризма в Башкирии будут успешно реализованы и никаких «если» рядом с нашими туристическими маршрутами даже близко больше не будет заметно.