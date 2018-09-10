В Уфе администрация района купит лазерный тир

Информация об аукционе на право заключения госконтракта с администрацией Октябрьского района Уфы на поставку лазерного тира была размещена на соответствующей площадке еще летом. Несколько дней назад стало известно, что победителем стала фирма из Екатеринбурга, которая, собственно, и установит в Сипайлово (на улице Ковшовой) лазерный тир.