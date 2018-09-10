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Posted 10 сентября 2018, 12:49

Published 10 сентября 2018, 12:49

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

В Уфе администрация района купит лазерный тир

10 сентября 2018, 12:49
Его установят в микрорайоне Сипайлово.

Информация об аукционе на право заключения госконтракта с администрацией Октябрьского района Уфы на поставку лазерного тира была размещена на соответствующей площадке еще летом. Несколько дней назад стало известно, что победителем стала фирма из Екатеринбурга, которая, собственно, и установит в Сипайлово (на улице Ковшовой) лазерный тир.

Начальная цена контракта: 167,4 тысячи рублей. Районной казне взрослая игрушка обойдется в 123,5 тысячи рублей, которые будут заплачены победителю торгов.

Хотя, если почитать конкурсную документацию, то речь идет вовсе не об играх. Комплект лазерного тира по техзаданию предназначен для выполнения нормативов ГТО по стрельбе.

В комплект из оружия входят 4 пневматические винтовки с лазерным стрелковым тренажером, 4 лазерных пистолета «Макарова».

Источник информации: информационная система «СПАРК-Интерфакс» и сайт госзакупок.

#Марат Гареев#Экономика#Новости
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