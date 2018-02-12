В Башкирии администрация района купит на бюджетные деньги авто за 2 млн

Администрация Караидельского района Башкирии по итогам тендера 27 февраля планирует отобрать компанию, у которой купит автомобиль за 1,9 млн руб.

Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. В документации оговаривается, что легковой автомобиль покупается «для нужд администрации района».

В техническом задании оговаривается, что транспортное средство должно быть новое, не ранее 2017 года выпуска с пробегом не более 20 км.

Длина авто должна составлять не менее 4486 м.м., ширина – 1839 мм, высота – 1673 мм, колесная база – не менее 2977 мм, дорожный просвет не менее 200 мм, объем двигателя – 1984 см3, мощность двигателя – не менее 180 см3, тип кузова - кроссовер.

Автомобиль должен быть оборудован системой ЭРА ГЛОНАСС, система контроля дистанции FrontAssist с функцией экстренного торможения CityEmergencyBraking, электронной системой стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS)с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL)и т.д.

Кроме того, в автомобиле должна быть трехзонная система климат-контроля AirCareClimatronic с фильтром пыльцы, круиз-контроль и т.д.