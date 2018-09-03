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Posted 3 сентября 2018, 07:28

Published 3 сентября 2018, 07:28

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Уфе завершили ремонт второго участка дороги Западный обход

В Уфе завершили ремонт второго участка дороги Западный обход

3 сентября 2018, 07:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Отрезок трассы обновили в рамках федеральной программы.

На днях в Уфе завершился ремонт второго десятикилометрового участка дороги Западный обход (оренбургская трасса), сообщили в Упрдор «Приуралье».

Напомним, ранее был открыт для движения еще один фрагмент трассы протяженностью также 10 километров. Фрагмент трассы обновили в рамках программы содержания федеральной автодороги Р-240 «Уфа-Оренбург».

- Одновременно с устройством защитных слоев федеральные дорожники укрепили обочины сфрезерованным ранее материалом, а затем нанесли горизонтальную дорожную разметку термопластиком, - уточнили в Упрдор «Приуралье».

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