В Уфе завершили ремонт второго участка дороги Западный обход

Posted 3 сентября 2018, 07:28
Published 3 сентября 2018, 07:28
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
На днях в Уфе завершился ремонт второго десятикилометрового участка дороги Западный обход (оренбургская трасса), сообщили в Упрдор «Приуралье».
Напомним, ранее был открыт для движения еще один фрагмент трассы протяженностью также 10 километров. Фрагмент трассы обновили в рамках программы содержания федеральной автодороги Р-240 «Уфа-Оренбург».
- Одновременно с устройством защитных слоев федеральные дорожники укрепили обочины сфрезерованным ранее материалом, а затем нанесли горизонтальную дорожную разметку термопластиком, - уточнили в Упрдор «Приуралье».