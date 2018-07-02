В Башкирии 168 км дорог восстановят по новой антиколейной технологии

168 км федеральных трасс, которые проходят по территории Башкирии, будут обновлены по антиколейной технологии СПАС. Об этом сообщили журналистам представители Управления дорог «Приуралье».

В число дорог, которые переживут такого рода реконструкцию, входят пять участков М-7 «Волга» общей протяженностью 65,5 км, семь участков на 64 км трассы М5 «Урал» и 39 км оренбургской трассы и Западного обхода Уфы.

Как пояснили дорожники, они восстановят проезжую часть смесью, разработанной методом объемного проектирования по технологии СПАС. Известно, что данная технология позволяет увеличить срок службы покрытия на 20-30%. Это российский аналог технологии superior performance asphalt pavements — «асфальтовое покрытие с идеальными характеристиками».

- Метод состоит в создании рецепта смеси с учетом конкретных климатических условий, под конкретную транспортную нагрузку на местных материалах с прогнозируемой долговечностью работы асфальтобетона в дорожной конструкции», — пояснили представители Управления дорог «Приуралье».