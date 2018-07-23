Башкирия рискует лишиться федеральных денег на ремонт дорог

Сегодня, 23 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов дал поручение подчиненным изыскать возможность получить федеральные субсидии в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Дело в том, что неожиданно возникла проблема из категории "пришла беда откуда не ждали".

- Возникла угроза лишиться средств из федерального центра, выделяемых на ремонт и благоустройство дорожной сети в республике, из-за того, что у нас слишком хорошие дороги. Для получения федеральных средств необходимо, чтобы уровень соответствия региональных дорог федеральным был ниже 50 процентов, а у нас этот показатель составляет 54%, - уточнил Рустэм Марданов.