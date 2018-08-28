Владимир Путин запишет телеобращение о пенсионной реформе

Posted 28 августа 2018, 09:58
Published 28 августа 2018, 09:58
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Во время рабочего визита в Омск глава государства Владимир Путин заявил, что завтра, в среду, он выскажется на тему изменений пенсионной системы России, которые активно обсуждаются последние несколько месяцев практически в ежедневном режиме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что это будет телеобращение. Об этом говорится в сообщении информационного агентства РИА-Новости.
До этого Владимир Путин в целом воздерживался от активного комментирования инициативы правительства, касающейся увеличения возраста выхода на пенсию. Лишь однажды он высказался, что ни один из предложенных вариантов развития пенсионных изменений ему не нравится. Видимо, в завтрашнем телеобращении можно будет ожидать предложений, которые устраивают главу государства.