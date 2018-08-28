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Posted 28 августа 2018, 09:58

Published 28 августа 2018, 09:58

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Владимир Путин запишет телеобращение о пенсионной реформе

28 августа 2018, 09:58
Об этом он заявил во время рабочего визита в Омск.

Во время рабочего визита в Омск глава государства Владимир Путин заявил, что завтра, в среду, он выскажется на тему изменений пенсионной системы России, которые активно обсуждаются последние несколько месяцев практически в ежедневном режиме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что это будет телеобращение. Об этом говорится в сообщении информационного агентства РИА-Новости.

До этого Владимир Путин в целом воздерживался от активного комментирования инициативы правительства, касающейся увеличения возраста выхода на пенсию. Лишь однажды он высказался, что ни один из предложенных вариантов развития пенсионных изменений ему не нравится. Видимо, в завтрашнем телеобращении можно будет ожидать предложений, которые устраивают главу государства.

#Марат Гареев#Политика#Новости#Владимир Путин#Пенсия
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