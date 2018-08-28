Владимир Путин запишет телеобращение о пенсионной реформе

До этого Владимир Путин в целом воздерживался от активного комментирования инициативы правительства, касающейся увеличения возраста выхода на пенсию. Лишь однажды он высказался, что ни один из предложенных вариантов развития пенсионных изменений ему не нравится. Видимо, в завтрашнем телеобращении можно будет ожидать предложений, которые устраивают главу государства.