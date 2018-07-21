Изменения пенсионной системы ждет широкое общественное обсуждение

Депутаты приняли решение увеличить срок, в течение которого будут приниматься поправки к законопроекту об увеличении пенсионного возраста. Предполагается, что это позволит провести эффективное общественное обсуждение изменений.

- Изначально планировалось, что поправки будут приниматься до 24 августа, сейчас выделили время до 24 сентября, – уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Проект изменений пенсионной системы был внесен в Госдуму в середине июня текущего года. По замыслу разработчиков, реформа позволит повысит повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, то есть, другими словами, увеличится размер пенсии нынешних пенсионеров.

В законопроекте также учитываются такие важные показатели, как продолжительность жизни, а также ежегодная индексация текущих пенсий на показатель, превышающий уровень инфляции. Законопроект поддерживают депутаты, представляющие «Единую Россию», депутаты остальных фракций – ЛДПР, КПРФ и Справедливой России высказываются против.

- Власти предложили всем нам новый общественный договор. В России уже есть целый класс работающих пенсионеров. Мы получили информацию, что они трудятся, так как должны еще и деньги зарабатывать. Сейчас внесены предложения по сохранению пенсионной системы. Далее состоится широкое обсуждение, так как принимать такие решения в одиночку нельзя, – говорит первый заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Депутат Андрей Макаров заметил, что в текущей ситуации у бюджета есть возможность выплачивать пенсии и даже индексировать их на уровень инфляции. Но без предлагаемых изменений невозможно будет решить задачу повышения пенсий выше инфляционного уровня.

- Инициатива рассмотрена с точки зрения экономики. На выплату пенсий деньги есть. Но перед нами стоит задача повышения пенсионного обеспечения, – отметил депутат Макаров.

Андрей Макаров также привел такие данные. С начала существования российского пенсионного фонда (ПФ), то есть, с начала функционирования действующей сегодняшней модели пенсионной системы уровень дотирования ПФ из бюджета увеличился с 54 миллиардов до 3,5 триллиона рублей. И если ситуация не изменится, то есть, если не будут приняты предлагаемые изменения пенсионной системы, уровень дотаций достигнет к 2024 году 5 триллионов рублей. А это означает только одно: придется брать деньги, урезая другие направления финансирования, например, здравоохранение, что недопустимо.

Во время обсуждения законопроекта в первом чтении, которое состоялось в минувший четверг, 19 июля, Министр труда Максим Топилин сказал, что индексация пенсии составит не менее 7%, а это выше текущего уровня инфляции более чем в 2 раза. Таким образом, к 2024 году средний размер пенсий увеличится с 14 до 20 тысяч рублей.

После рассмотрения законопроекта об изменении пенсионной системы и повышении пенсионного возраста, его передадут в регионы для дополнительного изучения, обсуждения и подготовки предложений.

Эксперты уверены: необходимость реформирования действующей на протяжении многих десятилетий пенсионной системы назрела давно. И обсуждается в экспертных кругах, кстати, тоже давно.

На сегодняшний день по подсчетам специалистов число пенсионеров составляет порядка 30% всего населения страны. Увеличение доли пожилых людей приведет к уменьшению денег в распоряжении ПФ. В итоге это приведет к уменьшению самих пенсий.

К слову, Росстат прогнозирует увеличение средней продолжительности жизни через 6 лет: мужчины будут в среднем доживать до 73,4 года, а женщины до 82,1 года.

В минувшую пятницу, 21 июля, глава государства Владимир Путин высказался на эту тему. Президент внимательно следит за ситуацией и предлагает к ней подходить взвешенно и спокойно.

- Вопрос ведь не вчера возник. С разной степенью интенсивности он обсуждается давно. Предлагаются разные варианты. Мне не нравится ни один из них. И мало кому в Правительстве нравится. Потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан, – сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил также, что при подготовке тех или иных решений необходимо основываться на реальных оценках состояния экономики и перспективах ее развития. Владимир Путин напомнил, что еще в 1995 году было принято решение правительства о том, что к середине 21 века пенсионный возраст должен быть повышен. И сегодня мы должны принимать какие-то решения.

Владимир Путин отметил также, что без изменений можно прожить еще лет 10. Однако необходимо иметь в виду, что цена отсутствия изменения сегодня – рост бедности завтра.

Фото: gospress.ru

Политолог Аббас Галлямов считает, что президент с удовольствием смягчил бы законопроект по политическим соображениям, но вполне возможно, он просто не может этого сделать.

- Владимиру Путину не нравится народное недовольство и падение собственных рейтингов. Не ясно, однако, есть ли у него пространство для маневра. Денег в бюджете нет и вполне возможно, что президент просто не может отыграть назад по причинам экономического характера, – говорит Аббас Галлямов.

Как отметила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, состоявшееся в Думе первое чтение – это, фактически, решение лишь о том, что с пенсионной системой страны нужно что-то делать.

- Когда вчера президент высказался на эту тему, он дал понять, что, с одной стороны, он уделяет огромное внимание этой ситуации, поскольку это очень значимая для страны реформа, которая коснется миллионов людей. Президент готов выслушать все точки зрения. Мы подходим к этапу, когда будут обсуждаться возможные поправки. Мнения экспертов, политических субъектов, необходима общественная дискуссия. Сейчас еще рано говорить о том, как будет выглядеть пенсионная реформа, – сказала Анна Федорова.

По мнению эксперта, практически все понимают, что старые границы пенсионного возраста, которые были установлены около 60 лет назад, нуждаются в корректировке. Другое дело, что это сложный, многокомпонентный закон, который касается, в том числе, отдельных категорий граждан. И есть те, для которых не нужны никакие изменения, потому что они нуждаются в особой социальной защите. Базовый принцип – повышение пенсионного возраста, по мнению эксперта, остается. Но как конкретно это будет выглядеть, какими этапами будет реализовано решение, какими оговорками, пока предсказывать рано.