В Минтруде рассказали о величине пенсий в 2019 году

С 2019 года безработные пожилые люди станут получать в месяц на 1 000 рублей больше. Об этом пишет RNS.

За год общий размер прибавки в среднегодовом выражении, с учетом февральских и апрельских индексаций достигнет в среднем 12 000 рублей. Величина пенсии у каждого россиянина своя. При подсчетах эксперты брали во внимание пенсии сложившиеся в РФ, заявил Топилин.

Глава Минтруда указал, что в конце 2018 года пенсионеры в России в среднем будут получать по 14 414 рублей. Прибавка на 1 000 рублей говорит, что в 2019 году они станут получать 15 400 рублей.

Увеличение пенсионного возраста позволит найти средства на выплату пенсий. Без этого государство не сможет найти необходимые ресурсы. Одних страховых взносов и трансфертов из федеральной казны не хватит на осуществление выплат и пенсионная система рухнет.