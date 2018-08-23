Айгиз Баймухаметов: «Меня три раза хотели усыновить»

- Ну начнем с того, что на таком человеке, как я, с самого начало висело клеймо «детдомовский». И относились так же. Я когда в университет поступил - не говорил никому, откуда я. Потому что знал – отношение поменяется и люди начнут со мной иначе общаться. Я старался, в университет всегда ходил в костюме, порядочно вел себя, не пропускал лекции. Но ребята все-таки узнали: спросили – а почему Айгиз получает стипендию больше, чем все остальные? И староста группы сказал – он же круглый сирота, получает еще социальное пособие. Ну ребята заулыбались – говорят, мы-то думали: ты сын какого-нибудь начальника! Я скрывал, потому что у нас в обществе всегда… какое-то презрение к детям из детдома: вот если ты «оттуда», ты не будешь хорошим человеком. И люди, которые тогда ко мне так относились и видят сейчас, кем я стал – они удивляются.