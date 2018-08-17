Машины или дети: Уфимка возмутилась припаркованными рядом с детской площадкой авто

Полина часто гуляет с ребенком во дворе и боится за жизнь маленького сына.
Медиакорсети молодая мама рассказала о том, что её тревожит:
– Коммунальщики, конечно, оградили площадку небольшим забором. Но детям преграда не помеха. Они с легкостью перелезут через нее и выбегут навстречу машинам. Парковать машины рядом с детской площадкой безнравственно. Дети ведь играют, бегают. А мама может нечаянно отвлечься…
Водители впрочем, не видят ничего дурного в своем поступке. Свое мнение они мотивируют отсутствием парковочных мест во дворе.
– Мне самому не нравится машину оставлять рядом с детской площадкой. Но что поделать? Если я оставлю машину на дороге, мамы с трудом будут передвигаться с колясками. Дорога узкая. И они опять начнут возмущаться, – отмечает Марсель, чей водительский стаж приближается к 18 годам. – Я просил коммунальщиков организовать парковочный карман для машин в своем дворе. Внятного ответа до сих пор не получил.
Правда, иногда коммунальщики все же идут навстречу автолюбителям. Во дворе дома по улице Первомайская, 87 появились долгожданные парковочные карманы. Но ни появились не сами по себе. Без активных жителей дома не обошлось.
– Директор управляющей компании, которая обслуживает наш дом, дал добро. Затем я поговорил с соседями. Некоторым идея понравилась, – рассказывает житель дома Кирилл. – Когда дорожники прокладывали асфальт в нашем дворе, мы их попросили организовать четыре парковочных места. Разумеется, заплатили деньги. Чтобы соседи не ставили свои машины на нашу территорию, мы оградили парковочные места столбиками и повесили цепь.
Безусловно, наличие парковки решает множество проблем. Однако не все автолюбители готовы потратить на это дополнительную сумму денег. К тому же наличие парковки не избавит родителей от страха, что их ребенка может сбить машина.
Жители новостройки по улице Первомайская, 123/1 не знают таких проблем. Застройщики установили во дворе шлагбаумы для комфорта будущих жильцов. Въезд – только по пропускам.
– Карета скорой помощи без труда проедет через мой двор. Как впрочем и любая другая машина. Консьержи дежурят круглосуточно, – отмечает житель новостройки Вениамин. – Тем не менее, другие водители не смогут оставить машины у моего дома, поскольку парковочные места принадлежат только нам.
Что делать
Медиакорсеть обратилась за комментариями к юристу Олесе Поповой.
– Жители дома владеют придомовой территорией. По закону они вправе использовать ее по своему желанию. Могут разбить цветник или организовать парковочные места. Решение принимается на общем собрании жильцов дома. Если идею поддержат не менее 2/3 проголосовавших людей, дело останется за малым: обратиться в ГИБДД и Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы, – рассказала юрист по гражданско-правовым делам Олеся Попова.
– Отмечу, что по федеральному кодексу нельзя наказывать водителей, которые оставляют машины рядом с детской площадкой, - продолжила юрист. - Но выход есть – написать заявление в полицию и прикрепить к нему снимок автомобиля. Указать нужно место, точное время и дату. В результате на детскую площадку будет направлен участковый.