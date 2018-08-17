Машины или дети: Уфимка возмутилась припаркованными рядом с детской площадкой авто

– Мне самому не нравится машину оставлять рядом с детской площадкой. Но что поделать? Если я оставлю машину на дороге, мамы с трудом будут передвигаться с колясками. Дорога узкая. И они опять начнут возмущаться, – отмечает Марсель, чей водительский стаж приближается к 18 годам. – Я просил коммунальщиков организовать парковочный карман для машин в своем дворе. Внятного ответа до сих пор не получил.