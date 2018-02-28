В Уфе появятся платные парковки

Решение об этом приняли сегодня депутаты уфимского горсовета.

Сегодня депутаты горсовета Уфы приняли положение о порядке создания и использования платных парковок в городе, следует из сообщения на официальном сайте совета городского округа. В сообщении отмечается, что главная цель создания платных парковок – разгрузить центр города, улучшив этим экологическую обстановку.

Как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», решение о создании в городе платной парковки было принято абсолютным большинством. За него проголосовало 25 депутатов из 28 присутствующих. Трое не голосовали.

Депутат Горсовета Филюс Ишбулатов считает, что с помощью этой меры можно сократить на 25% число аварий, а также снизить на 20% время для проезда пассажиров наземного городского транспорта.

- Мы постараемся учесть опыт других городов и сделать внедрение оплачиваемых парковочных мест максимально комфортным для жителей. Предстоит большая работа, – отметил он.

«Коммерсантъ» отмечает, на участках, где будет введена платная парковка, будут установлены дорожные знаки и специальная разметка. Платить деньги за припаркованный автомобиль придется по будням с 7 до 21 часа, начиная с 16 - ой минуты.