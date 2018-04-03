Платные парковки в Уфе: Что говорят горожане и эксперты

Судьба платных парковок на улицах любимой столицы периодически становится предметом разного рода интеллектуальных (не всегда) баталий. Оно и неудивительно: все, что касается движения машин, транспорта и денег, всегда вызывает у людей живой интерес.

Причем, справедливый интерес эта тема вызывает не только у автомобилистов, как главных участников проекта «платная парковка», но и у пеших уфимцев. Дело в том, что, если этот проект будет реализован, он коснется буквально всех, а не только тех, кто передвигается по городу за рулем, например, пассажиров общественного транспорта .

28 февраля депутаты городского совета Уфы утвердили положение, по которому в Уфе будут создаваться платные парковки на городских улицах. Кроме всего прочего в этом решении указано, что администрация Уфы займется непосредственной реализацией проекта, например, определит улицы, стоять вдоль которых будет не бесплатно, посчитает сумму оплаты. Об этом решении горсовета мы уже писали. Ну, пока до практический реализации не дошло (и не ясно, когда вообще дойдет), попробуем порассуждать на эту, безусловно, важную городскую тему. Кстати, мы задали администрации Уфы вопрос о том, как будет реализовано решение горсовета. Ответа спустя больше недели пока не последовало.

Среди причин, по которым платные парковки вообще создаются на улицах города, главным образом, выделяют следующие: во-первых, это разгрузка улиц центра города и вообще снижение интенсивности городского автомобильного трафика. Во-вторых, упорядочивание движения, здесь имеется в виду, прежде всего, общественный транспорт, которому двигаться по городу станет, в общем-то свободнее. В-третьих, снижение экологической напряженности.

В третьей причине, кстати, сомневаться вообще не приходится: давно доказано, что главным отравителем городской атмосферы является автомобильный транспорт. Кстати, недавние исследования снега, проведенные по инициативе МедиаКорСети, показали: в городской саже иногда можно найти снег. То есть, наоборот, конечно же: в снеге достаточно часто встречается сажа, ее источником, в свою очередь, являются выхлопные газы.

Фото: pixabay.com

Чужой опыт

Система платных парковок уже введена в более чем десятке крупных российских городов, среди них, в частности, наши ближайшие соседи – Казань, Екатеринбург, Пермь. За въезд на некоторые городские улицы платят жители и гости Тюмени, Нижнего Новгорода, Тулы, Твери, Краснодара, Сочи и, конечно же, обеих столиц.

В Москве процедура введения платного въезда на некоторые центральные улицы в свое время вызвала мощную дискуссию на всех возможных площадках. Результатом стало то, что с лета 2013 года в Москве действует платная парковка в пределах Бульварного, а с конца декабря - в пределах всего Садового кольца.

Чтобы узнать, насколько введение платы за стоянку повлияло на изменение дорожной ситуации, Яндекс провел исследование. Для сравнения были взяты три типичных рабочих дня в феврале 2014 и феврале 2013 годов. Время – вечерние часы, когда в центре и во всем городе дороги загружены.

Результаты сравнения следующие. В феврале 2014-го по сравнению с февралем 2013-го среднее время проезда в вечерний час пик в целом по московским улицам сократилось на 6% – это средняя температура по больнице. При этом снижение времени проезда внутри Садового кольца, где была введена плата за парковку, составило 18%, по улицам остальной части города - только 3%. Разница в 15% (18 минус 3) – это и есть эффект от введения платной парковки, когда в центр города машин стало въезжать заметно меньше.

Эксперты при этом говорят, что это минимальная оценка эффекта, так как часть автолюбителей могла пересесть на общественный транспорт. Тогда и сам эффект будет несколько выше.

Московский опыт может быть полезен городам, в которых въезд в центр города пока еще денег не стоит. Оказалось, что дороги, улицы и дворы с внешней стороны Садового кольца, то есть, с внешней стороны границы действия платных парковок, стали более загружены. Объясняется это просто: раньше люди въезжали бесплатно в центр города, теперь же бросают свои тачки в ближайших к платной зоне местах, где вообще машину можно оставить.

Уфимским властям эту проблему придется тоже, по всей видимости, решать. Иначе придется напрямую столкнуться с народным гневом жителей дворов, которые, возможно, будут заставлены машинами непрошенных горожан и гостей столицы.

«Если люди будут знать, куда пойдут их деньги, они с большим пониманием отнесутся к платным парковкам».

- Платный въезд в определенные части города – не самая распространенная мера, она применяется в богатых мегаполисах, таких как Лондон, Сингапур. Иногда применяется заведение транспортных потоков под землю в центре города, – говорит директор КБ UrbanБайрам Ольга Сарапулова.

- Платные парковки – это вопрос попроще, чем платный въезд, - считает она. - Это вполне нормальная практика. Что касается центра Уфы, то речь вести надо не столько о введении платы за парковку, сколько о наведении порядка в системе парковок. По нашим исследованиям, которое мы проводили в 2015 году, большинство парковок торговых центров, имеющихся в центре города, заполнены на 20%, то есть, в рабочее время машины стоят на улице, где людям удобно парковаться в то время, как есть вполне недорогая парковка с комфортными условиями, нужно всего лишь немного пройти. Поэтому если нет ограничений по парковкам на улицах, люди и паркуются на улицах. Если ввести такие ограничения, люди частично займут имеющиеся места на парковках торговых центров.

- На мой взгляд важнейшим вопросом, связанным с введением платных парковок или платного въезда, является вопрос дальнейшего распределения денежных средств, полученных в виде платы, - говорит эксперт. - Эта система должна быть максимально прозрачной. И если у жителя Уфы будет понимание, что его деньги, которые он заплатил за парковку, пойдут на полезные вещи, например, на улучшение работы общественного транспорта, у горожан это новшество вызовет большее понимание.

Опрос жителей Уфы

Чтобы узнать мнение уфимцев, среди которых есть, конечно же, и автомобилисты, мы запустили опрос в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте и мессенджере Telegram. Результаты по соцсетям разнятся, как, собственно, и аудитория их, хотя в целом люди платным парковкам говорят почти уверенное «да».

По состоянию на полдень вторника, 3 апреля, результаты следующие:

Facebook: За – 71%, Против – 29%;

ВКонтакте: За – 55%, Против – 45%;

Telegram: За – 100%.

Показательны комментарии некоторых уфимцев, оставленные под постом с опросом (орфография и пунктуация сохранены):

- Наша ментальность не позволит нам платить ни за что;

- Тут, конечно, варианты. Надо! Но: 1) чтоб оплата была разумная; 2) чтобы все были в равных условиях и т д и т п...;

- Я б заплатила. Если б она гарантированно была. Охраняемая. Освещаемая. Чистая и недорогая. А на том, что есть - я и бесплатно неплохо стою;

- Прежде чем вводить платные парковки, необходимо сделать достаточно бесплатных, пусть многоярусных, пусть в километре друг от друга, но они должны быть;

- Да никто не будет заботиться об удобстве граждан, сейчас натыкают паркоматов, где можно, народ побухтит и привыкнет;

- Общественный транспорт может помочь, но его нет)) А еще создание рабочих мест не в центре, а где-нибудь!;

«Для эвакуаторщиков работы будет меньше!»

- Я и мои сотрудники поддерживаем данную инициативу. Введение платных парковок решит несколько проблем. Будет меньше пробок. Также убавится работы для эвакуаторщиков: люди сто раз подумают, прежде чем бросить машину в неположенном месте. А что касается опасений, что будут заставлены дворы, прилегающие к платным стоянкам, то я думаю, такой проблемы не возникнет: у нас не настолько большие дворы. Да и если говорить о центре города, там во многих дворах шлагбаумы стоят. Вообще, эта инициатива должна сделать организацию дорожного движения более цивилизованной, – говорит глава республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов.

«Надеюсь, уфимцы отнесутся с пониманием»

- Это, безусловно, непростой вопрос, непростая проблема. Но решать ее придется, наш город в этом далеко не первый. Возможно, люди поначалу воспримут это в штыки, как часто бывает со всем новым, особенно учитывая, что речь идет о новом, за что нужно платить. По этой проблеме будет пилотный проект, будут публичные обсуждения, опросы. Я все-таки надеюсь, что уфимцы отнесутся к этому решению с пониманием, – говорит депутат городского совета Уфы Иосиф Марач.

«Дороги уже некуда расширять!»

- Город проектировался в прошлом 20-м веке, за последние годы мы построили только проспект имени Салавата Юлаева, остальные дороги мы, максимум, расширяем. А количество автомобилей, между тем, непрерывно растет. При этом многие живут за городом, у нас развивается пригородное строительство. И в город на работу все предпочитают ездить на машинах. Отсюда мы видим: город забит, дворы забиты машинами, - говорит депутат уфимского горсовета Андрей Носков.