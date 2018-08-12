ТНТ удалил видео, на котором уфимка погрозила Руслану Белому за его шутки

Бывшая ice-girl хоккейной команды «Салават Юлаев» приняла участие в съемках телепроекта в башкирском национальном мужском головном уборе. На ней также была одежда ice-girl ХК “Салават Юлаев”.
- В образе что на фото, я угрожающе смотрела на Руслана Белого и характерными движениями показывала, что бы сделали коренные жители Республики Башкортостан, если бы Руслан попался им на глаза. Но спустя 2 часа, как оно появилось в группе вк, его удалили. Организаторы объясняют так: «по политическим моментам», «не нужно конфликт раздувать, - написала девушка. - Видимо, не захотели сыпать соль на рану Руслана по мотивам его высказываний в адрес Салавата Юлаева, поэтому (испугались – ред.). Значит как наших троллить, так это пожалуйста, а если их, то сразу в кусты.
Видео с ней было удалено с официальной страницы проекта спустя два часа после его появления там.
Напомним, скандал с Русланом Белым разгорелся после того, как комик пошутил Салавате Юлаеве, назвав его бандитом. А также он высказался о звучании башкирского языка.
Возмущенные жители республики после этого выступления организовали митинг, где приняли участие около 500 человек. Были разосланы письма в правоохранительные органы, а группа молодых бойцов отправились в Ульяновск, чтобы встретиться с комиком.