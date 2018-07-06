Полиция может привлечь к ответственности Руслана Белого за оскорбления

В словах комика есть действия, подпадающие под статью «Оскорбление», но не усматриваются признаки экстремизма.Такой вывод был сделан полицейскими экспертами после обращения боксера Хабира Сулейманова, который просил проверить выступление известного комика на наличие экстремизма.

Как выяснил Центр по противодействию экстремизму Башкирии, Материалы проверки уже доставлены в МВД, и если комика признают виновным, то могут наказать штрафом в сумме от 3 до 5 тысяч рублей.