В Башкирии продолжаются протесты против высказывания комика Руслана Белого

Потребовали извинений до 21 апреля

О своей поездке молодые люди – участники бойцовского клуба «Тархан» - сообщили в соцсетях, записав видео на выезде из города Ульяновск. В нем они сообщают, что общались с директором Руслана Белого.

- Во время встречи были кое-какие условия. Я надеюсь, что сам Руслан Белый и его директор выполнят эти условия. Я считаю, что это обязательно. И они должны выполнить их до 21 апреля 2018 года. Пока такие результаты. Ждем от них действий, - говорит в камеру один из них Азамат Смакаев.

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О чем конкретно договорились, борцы не сообщают. Предполагаем, что они потребовали извинений от Руслана Белого. Дать разъясняющий комментарий молодые люди также отказались. Как пишут Idel.Реалии, молодые люди пригрозили прервать концерты комика в городах России, если не дождутся обещанных извинений.

После шутки о Салавате в зале никто не смеялся

Под горячую руку обиженных жителей республики попал и другой комик. Башкирский стендапер Марсель Мухамедьянов и шоумен Инвир Хисаметдинов на свою голову были на том самом шоу, где Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Часть пользователей соцсетей, посмотревшие выступление комика по каналу ТНТ и в ютубе, заметили, что молодые люди башкирской национальности сидели в первом ряду и даже “смеялись”. По их мнению, небезысвестные в башкирской среде Марсель и Инвир, после шуток Белого о Салавате должны были, как минимум, встать и уйти.

“Эти двое, просто сидели и понтовались, типа смотрите, в какой “крутой” среде мы сидим! Не соображая, что над ними просто ИЗДЕВАЮТСЯ в прямом смысле!” – пишут возмущенные пользователи соцсетей. А некоторые из них вовсе призвали больше не ходить на выступления Марселя Мухамедьянова.

Башкирской Лиге КВН пришлось выступить официальным заявлением, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. “Салават Юлаев - национальный герой Башкирского народа!!! От лица нашего проекта Хәйерле Stand-Up кис хотим сказать, что Руслан Белый не прав и должен извиниться!”, - написали в официальной группе Вконтакте КВН-щики. По их словам, не только Марсель и Инвир, но весь зал не смеялся во время шутки о Салавате. После съемок молодые люди хотели подойти и поговорить с Русланом, но комик сразу уехал.

В защиту Марселя, его коллеги пишут, что он – один из основателей Башкирской Лиги КВН, которая уже много лет пропагандирует родной язык среди коренных жителей республики. К тому же, молодой человек уже шесть лет готовит детскую команду Юниор Лиги КВН, которая принципиально всегда выступает на башкирском языке.

“Марсель – это человек, который принёс Башкортостану больше пользы, чем те люди, которые ему угрожают”, - пишут о нем квнщики.

Башкиры требуют извинений

Потребовали убрать ТНТ с бесплатного вещания в РБ

Шутки о национальном герое не вызвали смех и во Всемирном Курултае башкир. Конгресс собрал подписи оскорбленных и отправил письма не только в телеканал ТНТ, но и в генеральную прокуратуру России.

Вчера в Уфе 400 человек пришли к памятнику Салавату Юлаеву, чтобы возложить цветы. Там же было принято обращение республиканским и федеральным властям. Были выдвинуты следующие требования:

1) От руководства Республики Башкортостан, депутатов Государственного Собрания Курултай, депутатов Государственной Думы Российской Федерации от Республики Башкортостан, представителей от нашей республики в Совете Федерации, полномочного представителя Республики Башкортостан в г. Москве осудить выступление комика Руслана Белого на федеральном уровне, создать комиссию для придания правовой оценки высказывания Руслана Белого и дальнейшей передачи в Прокуратуру РФ;

2) Также мы требуем убрать из бесплатного второго цифрового мультиплекса вещание телеканала ТНТ на территории Республики Башкортостан, как источника разжигания межнациональной розни, пропаганды разврата, унижение и высмеивание семейных ценностей.

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Текст обращения опубликован в социальных сетях.

ТНТ не впервые оскорбляет малые народы

Напомним, телеканал ТНТ не впервые оскорбляет чувства национальных меньшинств. Еще недавно, в декабре прошлого года шутка резидентов шоу "Comedy Woman" вызвала негодование в Ингушетии. Комики показали миниатюру, где девушка ингушской национальности выступала в роли эскортницы. В офис телеканала подъехали десятки агрессивных мужчин и телевезионщикам пришлось извиниться.