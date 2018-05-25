На шутки Белого о Салавате Юлаеве назначена лингвистическая экспертиза

Как сообщает портал PROUFU.RU, об этом рассказал начальник Центра противодействия экстремизму Рустам Садретдинов. Слова Руслана Белого проверят на наличие возбуждения ненависти или вражды. Если найдут, то комик должен будет держать ответ за нарушение 282-й стать Уголовного кодекса России.

В это же время башкирская общественная организация “Башкорт” получила ответ на очередное свое обращение. На этот раз ответил депутат Госдумы от “Единой России” Рафаэль Марданшин. Ответ, мягко говоря, не устроил общественников.

- Такого наглого и хамского по своей сути ответа мы еще не получали ни от одного депутата. Все те депутаты, кто ответил нам по делу Руслана Белого, хотя бы обещали заняться этим вопросом, хотя особых иллюзий конечно никто из нас не питает. Но вот ответ депутата от Республики Башкортостан Рафаэля Марданшина просто поражает.