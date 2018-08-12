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Башкирская делегация принимает участие в Курултае кочевых народов в Венгрии

12 августа 2018, 16:44
Об этом сообщил известный башкирский реконструктор, организатор стрельбы из традиционного лука в республике Юлай Галиуллин.

Всего на мероприятии принимают участие делегации из 28 стран. Башкирию на Курултае кочевых гунно-тюркских народов представляет 12 человек. Среди них - Военно - исторический клуб "1-й башкирский конный полк “Любизар", АНО "Мэргэн уксы", члены Академии наук РБ, журналисты, интеллигенция.

Башкирская делегация сегодня приняла участие в параде открытия Курултая. Сегодня также состоялся турнир по стрельбе из традиционного лука. В нем приняли участие 101 человек.

- В отборочном турнире в финал вышли 20 лучников. Среди них я и Артур Батыршин. Завтра финал, - рассказал Юлай Галиуллин.

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