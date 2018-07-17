Двое туристов из Венгрии пытались украсть кирпичи из Освенцима

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В Польше двоих туристов оштрафовали за попытку украсть кирпичи из мемориала, посвященного «лагерю смерти» в Освенциме.
Как пишет газета «Известия» 17 июля, полиция задержала 36-летнего мужчину и 30-летнюю женщину.
Свои действия туристы объяснили тем, что «хотели оставить что-то себе на память». При этом они заявили, что не понимали, что делают. По приговору суда пара заплатит штраф в полторы тысячи злотых.
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