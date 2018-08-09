Глава Госкомтуризма о скандале с туалетом в Каповой пещере: Не нравится - идите в суд

Напомним, 6 августа Белорецкий межрайонный суд оштрафовал директора ФГБУ «Государственный заповедник «Шульган-Таш» Михаила Николаевича Косарева за нарушения требования законодательства об охране объектов культурного наследия, сообщили в управлении.
ФГБУ «Государственный заповедник «Шульган-Таш» организовало земляные и иные работы в непосредственной близости от объекта культурного наследия федерального значения «Капова пещера с живописью эпохи палеолита». В ходе проведенной проверки были зафиксированы следы тяжелой техники на территории объекта культурного наследия и установлен факт выемки грунта.
Эти действия были необходимы для создания комфортного туалета, рассчитанного на четыре места, с умывальниками и теплой водой. Суд установил, что земляные и прочие работы были организованы с грубейшими нарушениями требований закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» без согласования с управлением по госохране объектов культурного наследия республики. Косарева лично привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 15 тысяч рублей.
Такая мера вызвала шквал негодования общественности в социальных сетях и не только, вызвав своеобразный резонанс.
Вячеслав Гилязетдинов, выступая в комментариях в Facebook по этому поводу, решил процитировать латинскую поговорку «Dura les sed lex» - «Закон суров, но это закон»:
- Эмоции понятны и даже могу разделить. Но еще раз - закон суров, но это закон. Если в одном пойдем по понятиям (по эмоциям), потом в другом и т.д. Нравится позиция Рины - через суд доказать, через правое поле. Что же касается комфортных условий туризма (хотя бы в смысле туалетов) - пока не получается в полной мере реализовать рыночные подходы. Проект «Придорожный сервис» удалось включить в приоритетные республиканские проекты(РАИП). Но это год, а может два. Да и пока 2.3 на главных точках.
Пытаемся договориться с заправками, с существующими придорожными точками. Проблемы есть. Договориться с заправками — да, трудно. Не видят рыночной выгоды. Будем делать новый круг предложений и условий. Ведем переговоры с инвесторами.Это что касается придорожного сервиса и услуг. А вот с удобствами на территориях ООПТ, кому любопытно, посмотрите, например, как это решено на Большой Американской тропе, - пишет Гилязетдинов.
У пользователей сети ответ чиновника вызвал некоторое недоумение. Прозвучали разные версии причин абсурдности происходящего.
- В эфире «Эхо Москвы в Уфе» я высказал версию - в предвкушении больших денег, которые обещают под «Шульган-Таш», наши доморощенные решили скинуть действующее руководство заповедника, чтобы самим туда влезть, - так к примеру прокомментировал ситуацию доцент БашГУ Михаил Бреслер.
Руководитель книжного магазина «А-книга» в Уфе Рина Гринберг и вовсе предложила всем неравнодушным собрать необходимые средства для юристов Михаилу Николаевичу. Идею пользователи в большей степени поддержали. Ее комментарий мы приводим вкратце:
- Когда я думаю об этой абсурдной до невероятия истории, постоянно задаю себе один вопрос и пытаюсь найти на него ответ со всех возможных точек зрения и ответы один хуже другого, но о нем в конце. Я люблю Башкирию, вы любите Башкирию, иногда мы злимся и критикуем, но критикуем не из злорадства и ненависти, а от боли, от того, что поводы для гордости надо искать, а поводы для разочарования ждут на каждом шагу.
Мы можем помочь, если государству пофиг на нашу родину, то нам не пофиг. Давайте оплатим работу юриста, чтобы он "отбил" этот штраф, чтобы в идеале подал встречный иск и возместил с управления затраты, которые понесла дирекция, все то их время, когда они не занимались своей нормальной работой, а возились с этим иском. Я разговаривала с Косаревым М.Н. (директор заповедника Шульган-таш) по этому поводу, он не возражает. Юриста по этому делу наняли с мая, платят ему 9 т. в месяц, т.е. с мая по август это 36т.
Карта сбербанка оформлена на Гринберг Светлану Николаевну, номер 639002069052917877, привязана к номеру телефона +79174539366 , назначение платежа напишите типа #развитиевнутренноготуризма.
Сам Михаил Николаевич ранее уже высказал свою позицию по этому вопросу.
- Управление инициировало проверку строительства теплого туалета после скандального случая с очисткой рисунка верблюда в Каповой пещере, - прокомментировал ситуацию изданию «АиФ» Михаил Косарев. – У меня есть заключения археологов, что земля, на которой велись строительные работы, не представляет ценности. На этом месте когда-то была деревня, там и так всё было перекопано. Туалет возводился по щадящим технологиям, как это полагается на особо охраняемых природных территориях. Находится он в двух километрах от Каповой пещеры, рассчитан на четыре места, оборудован пандусами, есть теплая вода для мытья рук. Данный объект предусмотрен генпланом развития музейно-экскурсионного комплекса заповедника «Шульган-Таш», утвержденным Минприроды России».
Ранее Медиакорсеть подробно писала о скандале вокруг "найденного рисунка верблюда" в пещере. Напомним, сенсационное сообщение об открытии появилось в конце ноября текущего года. Руководитель Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ (НПЦ РБ) НПЦ РБ Данир Гайнуллин собрал пресс-конференцию и сообщил о сенсационной находке – наскальном изображении верблюда в пещере Шульган-Таш. Чуть позднее в соцсетях началось довольно некрасивое выяснение отношений.
Данир Гайнуллин высказал претензии Владиславу Житеневу, опубликовавшему фотографию открытия со своими комментариями, которые он ранее дал на международном портале научных новостей eurekalert.org. Владислав сделал это за несколько часов до пресс-конференции НПЦ РБ, использовав фото, которое получил от Ольги Червяцовой, чем, собственно, и вызвал негодование представителей башкирского центра. Данир Гайнуллин публично обвинил Ольгу Червяцову в краже фотографии верблюда. Сам Михаил Косарев заявил, что у группы ученых не было на никакого разрешения на исследования в пещере, поскольку своими действиями они серьезно навредили экосистеме Каповой пещеры.
Медиакорсеть следит за развитием событий.