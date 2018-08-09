Глава Госкомтуризма о скандале с туалетом в Каповой пещере: Не нравится - идите в суд

Мы можем помочь, если государству пофиг на нашу родину, то нам не пофиг. Давайте оплатим работу юриста, чтобы он "отбил" этот штраф, чтобы в идеале подал встречный иск и возместил с управления затраты, которые понесла дирекция, все то их время, когда они не занимались своей нормальной работой, а возились с этим иском. Я разговаривала с Косаревым М.Н. (директор заповедника Шульган-таш) по этому поводу, он не возражает. Юриста по этому делу наняли с мая, платят ему 9 т. в месяц, т.е. с мая по август это 36т.