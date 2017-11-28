Директор заповедника Шульган-таш: ученые вскрыли рисунки без разрешения

На вскрытие рисунков верблюда в пещере "Шульган-Таш" необходимо было специальное разрешение, которое экспедиция не получала. Помимо этого, они применили методику вскрытия, от которой недавно было принято решение отказаться. Об этом Медиакорсети заявил директор природного заповедника Михаил Косарев.

По словам Косарева, экспедиция, открывшая рисунки верблюдов, получала разрешение Минкультуры РБ на другой вид работ.

- Непонятно, на каком основании вскрыты эти рисунки, ведь они заходили в пещеру, имея разрешение только на очистку от граффити на стенах пещеры, - сообщил директор природного заповедника "Шульган-таш" Михаил Косарев. - Более того, таким образом сейчас рисунки не вскрываются, от этой методики отказались 39 лет назад. Потому что даже при самом осторожном снятии слоя кольпитов, неизбежно повреждается слой краски. Кроме того, как показал опыт, после этого активизируются гидрохимические процессы, который разрушают вскрытый слой краски Была задача дождаться новых, современных технологий, а уже потом этим заниматься. Вызывает некоторые сомнения также и яркость краски на этих рисунках: они достаточно бледные.

Косарев подчеркнул, что ему придется разбираться в этой ситуации, потому что ситуация вызвала ряд вопросов уже у московских археологов.