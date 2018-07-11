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В Башкирии частным врачам разрешат выдавать рецепты в электронном виде

11 июля 2018, 16:20
Депутаты Государственного Собрания Башкирии приняли в первом чтении поправки в республиканский закон «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан».

В законопроекте говорится, что частные медицинские организации имеют право выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарства и медицинские изделия с согласия пациента в форме электронных документов, сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Как прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев, это требование времени, так как электронный документооборот приобретает все большее распространение в различных сферах.

– Законопроектом предусмотрено также право частных медорганизаций создавать медицинские информационные системы, содержащие данные о пациентах, об оказываемой им медпомощи, о деятельности медорганизаций, при условии соблюдения требований, установленных законодательством в области персональных данных, и соблюдения врачебной тайны, - сказал он.

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