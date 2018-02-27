В Башкирии все медики и фармацевты пройдут аккредитацию к 2025 году

Аккредитация предполагает оценку профессиональных возможностей специалиста, проверку его конкретных навыков в конкретной специальности. В связи с этим, изменен процесс подготовки специалиста – уделено особое внимание решению клинических ситуационных задач, отработке практических навыков на симуляторах, заявил министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

С 2017 года аккредитацию прошли все выпускники по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Медико-профилактическое дело». С 2018 года аккредитация будет для выпускников со средним профессиональным образованием медицинских колледжей. С 2019 года аккредитовываться будут выпускники уровней «ординатуры», «бакалавриата» и «магистратуры».