В Башкирии врачи попросили все-таки дать инвалидность девочке-«лилипуту»

Врачи Республиканской клинической больницы настоятельно рекомендовали девочке-«лилипуту» Нине Харенко, которая проживает с семьей в Давлекановском районе Башкирии, еще раз пройти освидетельствование в Бюро медико-социальной экспертизы для получения инвалидности. Нина выписалась из больницы 18 мая.

Как рассказали Медиакорсети близкие девушки, Нина была в больнице на плановой госпитализации, но при этом в эпикризе, подписанном врачами, отмечено, что она поступила на лечение с жалобами на сильную слабость быструю утомляемость, головные боли и головокружения, плохой сон, боль в ногах и пояснице, а также кровотечение из носа. При этом 23-летняя девушка, которая выглядит от силы на 13-14 лет, в последнее время сильно похудела. На лечении в стационаре она находилась две недели. Кстати, из обследования рентгенологом кистей ее рук следует, что они соответствуют возрасту 14-15 лет.

- Врачи снова подтвердили диагноз Нины – синдром Нунан, симптоматическая эпилепсия и еще целый букет неизлечимых заболеваний. Она постоянно нуждается в приеме лекарств, средств на которые хватает с трудом. Мама боится оставлять Нину одну и поэтому не работает, старается проводить время с сестренкой. Папа перебивается случайными заработками, потому что стабильной работы в их деревне нет, - рассказала Медиакорсети сестра Нины Юлия Харенко. – Мы очень надеемся, что теперь заключение, которое дали врачи РКБ, поможет нам добиться того, чтобы специалисты Бюро МСЭ все-таки дали Нине инвалидность. Это нужно. В первую очередь, для того, чтобы Нина получила возможность на льготных условиях проходить реабилитацию и приобретать лекарства.

Напомним, Нина страдает с рождения такими неизлечимыми заболеваниями, как синдром Нунан и гипофизарный нанизм, которые, если выражаться проще, характеризуются низким ростом человека и задержками его физического и умственного развития, а также поражением рук и ног, что выражается в быстром наступлении усталости и повышенной чувствительности к морозной и жаркой погоде. Помимо названных выше заболеваний, у Нины диагностировано органическое поражение головного мозга, случаются также приступы эпилепсии.

До 20 лет она имела инвалидность и возможность получать лекарства на льготной основе и проходить лечение и реабилитацию. Несмотря на свои 22 года, Нина выглядит от силы на 12-13 лет, воспринимает мир как маленький ребенок.

Судьи, к которым Нина и ее родители обратились за защитой своих прав, отказали им в иске. Повторная экспертиза также не помогла. Медэксперты и судьи упорно считают, что Нина может работать и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, хотя это и опасно для жизни девочки.

Всего год назад в семье Нины случилась трагедия – умерла младшая сестра Нины, которая страдала легочной гипертензией и умерла из-за отказа легких. Ей в свое время также отказали в назначении инвалидности, после чего девушка поступила в техникум и училась наравне со всеми.