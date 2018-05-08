В Уфе врачи спасли ребенка, который проглотил гидрогелевый шарик

Годовалый Руслан и его родители из Уфы пережили сильнейший стресс из-за такого небольшого, казалось бы, недоразумения. Подробности этой истории рассказали «Вести-Башкортостан».

Малыш, у которого резались зубки, проглотил несколько шариков из гидрогеля. Эта шалость очень плохо отразилась на его самочувствии. При этом врачи не сразу поставили правильный диагноз, поначалу даже заподозрили опухоль и назначили операцию, в процессе которой обнаружили истинную причину недомогания ребенка. Потом понадобилась повторная операция и целый месяц реабилитации.

Как рассказали врачи, в республике это уже не первый подобный случай. И оба раза хирургам пришлось проводить открытую операцию.

Такие полимерные шарики обычно используют флористы для поддержания влажности почвы. Однако их стали часто использовать и в детских играх, а дети принимают их за сладости или фрукты и могут проглотить. Между тем, шарики при погружении в воду - увеличиваются в несколько сот раз, то же самое происходит и в желудке ребенка. Медики настоятельно советуют взрослым не давать детям подобные игрушки.