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В Уфе за торговлю и охрану здоровья будут отвечать новые руководители

10 июля 2018, 13:52
Сегодня на оперативном совещании в администрации Уфы Ирек Ялалов рассказал о кадровых изменениях.

Новые назначения состоялись в управлении по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму и в отделе охраны здоровья населения администрации Уфы, сообщается на официальном сайте администрации города.

Начальником управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму назначена Луиза Макшукова, до этого она долгое время замещала должность заместителя главы администрации Ленинского района Уфы. Прежний начальник управления Ольга Завьялова перешла на другую работу.

Луизе Макшуковой поручены важные задачи по дальнейшему улучшению работы управления, в первую очередь развития общепита на высоких новых стандартах, пояснили в администрации города.

Начальником отдела охраны здоровья населения администрации Уфы назначен Радиф Сабиров, ранее работавший в поликлинике № 44 Уфы травматологом-ортопедом терапевтического отделения.

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