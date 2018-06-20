Мэр Уфы Ирек Ялалов: Гаражи изжили себя как класс

По разным данным, лишь от 5 до 12 процентов гаражей используются по назначению.
Сегодня на оперативном совещании в уфимской администрации обсудили ситуацию по сносу незаконно установленных гаражей в Орджоникидзевском районе Уфы. Эту работу заметно активизировали по всей Уфе после резонанского убийства девочки возле гаражей в 2015 году, отметил глава Уфы Ирек Ялалов.
Он отметил, что по результатам разных исследований в Уфе лишь от 5 до 12 процентов гаражей используются по своему назначению - для хранения автомашин. В остальных случаях их в лучшем случае используют как склады для старых ненужных вещей, а бывает и хуже - для организации незаконной предпринимательской деятельности, например, для сбора металлолома ил продажи спиртного и даже как место для игорного бизнеса.
- Серьезная проблема - когда гаражи находятся на магистральных сетях, рядом с объектами тепло- и водоснабжения, энергетическими сетями, - отметил Ирек Ялалов. - И когда, например, понадобится провести ремонт, то тут могут возникнуть сложности.
Также некоторые владельцы гаражей не чураются незаконно подключаться к электросетям и по сути воруют электроэнергию.
- Работа по сносу незаконных гаражей - это работа сложная, тяжелая, монотонная, - сказал он. - Но это именно то, чем должны заниматься муниципальные чиновники.
Ирек Ялалов выразил уверенность в том, что Уфа постепенно освобождается от этой "раковой опухоли".
Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин отчитался о проделанной работе.
- В районе имеется около 12 тысяч гаражей. C 2015 года снесено 1113 гаражей, - сказал он.