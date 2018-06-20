Мэр Уфы Ирек Ялалов: Гаражи изжили себя как класс

Сегодня на оперативном совещании в уфимской администрации обсудили ситуацию по сносу незаконно установленных гаражей в Орджоникидзевском районе Уфы. Эту работу заметно активизировали по всей Уфе после резонанского убийства девочки возле гаражей в 2015 году, отметил глава Уфы Ирек Ялалов.

Он отметил, что по результатам разных исследований в Уфе лишь от 5 до 12 процентов гаражей используются по своему назначению - для хранения автомашин. В остальных случаях их в лучшем случае используют как склады для старых ненужных вещей, а бывает и хуже - для организации незаконной предпринимательской деятельности, например, для сбора металлолома ил продажи спиртного и даже как место для игорного бизнеса.

- Серьезная проблема - когда гаражи находятся на магистральных сетях, рядом с объектами тепло- и водоснабжения, энергетическими сетями, - отметил Ирек Ялалов. - И когда, например, понадобится провести ремонт, то тут могут возникнуть сложности.

Также некоторые владельцы гаражей не чураются незаконно подключаться к электросетям и по сути воруют электроэнергию.

- Работа по сносу незаконных гаражей - это работа сложная, тяжелая, монотонная, - сказал он. - Но это именно то, чем должны заниматься муниципальные чиновники.

Ирек Ялалов выразил уверенность в том, что Уфа постепенно освобождается от этой "раковой опухоли".

Фото: Facebook

Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Марат