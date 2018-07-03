В Уфе на улицах появятся новые видеокамеры фиксации

Сегодня, 3 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр столицы Салават Хусаинов сообщил, что на наиболее опасных участках дорожной инфраструктуры в Уфе установят дополнительно 21 камеру. По его мнению, это должно положительно повлиять на улучшение обстановки на автотрассах Уфы.