В башкирском заказнике скрытая камера сняла на видео семейство лосей

В башкирском заказнике скрытая камера сняла на видео семейство лосейВидео
Сегодня, 11:01
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Лосиха с двумя лосятами пришли полакомиться и попали в объектив фотоловушки.
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Сюжеты: Видео
«Лоси часто посещают солонцы, установленные инспекторами в заказниках. Минеральная подкормка необходима в рационе копытных животных, при развитии рогов и росте костей подрастающего молодняка», — рассказали в Дирекции по ООПТ РБ.
Такие фотоловушки помогают специалистам следить за питанием животных и их безопасностью.
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