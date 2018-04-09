В Уфе в объектив камеры видеонаблюдения попала массовая ночная драка
Сегодня, 18:38ПроисшествияТатьяна МайороваФото: пресс-служба МВД по РБ
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Нетрезвый покупатель устроил потасовку с охранником магазина.
Сегодня, 9 апреля, возбуждено уголовное дело по факту массовой драки, которая произошла в ночь на 8 апреля возле магазина на улице Революционной в Уфе.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, нетрезвый посетитель сцепился с охранником магазина, который сделал ему замечание. По предварительным данным, в результате конфликта пострадали сразу несколько человек.
Драка попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения и может быть признана важным вещественным доказательством в уголовном деле. Видео было опубликовано программой «Вести-Башкортостан».
Расследование инцидента продолжается.
Видео
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