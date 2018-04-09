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В Уфе в объектив камеры видеонаблюдения попала массовая ночная драка
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В Уфе в объектив камеры видеонаблюдения попала массовая ночная драка

Сегодня, 18:38ПроисшествияТатьяна МайороваФото: пресс-служба МВД по РБ
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