Тимербулат Каримов награждён Орденом Звезды Италии

В свою очередь Тимербулат Каримов отметил, что для него большая честь удостоиться столь высокой награды Итальянской Республики. «Россию и Италию объединяют многовековые культурные связи, тёплые дружеские отношения между нашими народами. Дружба - это всегда желание дать лучшее своему другу, учиться и перенимать традиции, культуру. Мы любим свою страну, свой город и, несомненно, схожи в этом с итальянцами. Поколения итальянцев, сохранивших для всего человечества сокровища цивилизации - Рим, Венецию, Неаполь, Сорренто - показывают нам пример бережного любовного отношения к Родине», - сказал Председатель Совета Плёсского городского поселения.