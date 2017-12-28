Тимербулат Каримов: "Плёс - город возможностей"

Аудитория ИА "Медиакорсеть" с особым интересом следит за выходцами из Башкирии, которые проявили себя за пределами родной республики в качестве эффективных управленцев в органах государственной власти, госкорпорациях, крупном бизнесе, на муниципальном уровне.

В этой связи мы с разрешения редакции "Плёсских ведомостей" публикуем выдержки из интервью председателя Совета Плёсского городского поселения Ивановской области нашего земляка Тимербулата Каримова, внука народного поэта Башкортостана Мустая Карима и учредителя фонда его имени.

Медиакорсеть уже рассказывала о масштабном праздновании 98-летия со дня рождения Мустая Карима в Уфе, в ходе которого была открыта творческая лаборатория в БашГУ и мемориальная доска на главном корпусе главного вуза республики, о прибытии в Уфу нового авиалайнера "Sukhoi Superjet 100", названного компанией "Аэрофлот" в честь нашего великого поэта и других делах, организованных по инициативе наследников Мустая Карима.

Торжественная встреча авиалайнера Sukhoy Superjet-100 "М.Карим" в МАП Уфа Фото: Артур Салимов, mkset.ru

В этом интервью можно будет узнать подробнее о жизни одного из самых маленьких (с населением менее двух тысяч человек), но самых живописных городков России. Пока Башкирия ищет путь к сердцу массового туриста и разрабатывает "упаковочный" бренд, Плёс уже стал узнаваемым центром событийного туризма и магнитом для тех, кто ищет разгадку извечной загадки российской души в местах, освященных кистью Исаака Левитана. О том, как это делается и что ждет впереди самый туристический город российской глубинки - рассказал "Плёсским ведомостям" Тимербулат Каримов, который с 1 октября 2015 года руководит Плёсом.

Дачный фестиваль в Плесе, май 2017 года Фото: gorodples.ru

– Тимербулат Олегович, расскажите о самом главном, что, по Вашему мнению, изменилось в лучшую сторону в жизни Плёса в 2017 году?

– Без преувеличения могу сказать, что 2017 год стал знаковым для Плёса. И для жителей города, и для его гостей.

В штатном режиме заработала новая система управления городским хозяйством, успешно начали функционировать новые для города институты – Градостроительный и Экспертный советы, состоящие из наиболее авторитетных в своих областях людей. Например, в состав Экспертного совета входят ведущие архитекторы страны во главе с ректором МАрхИ Дмитрием Швидковским.

Особое значение уделяется вопросам сохранения рекреационных зон на территории Плёсского городского поселения, под городское управление возвращены ключевые участки акватории, в ближайших планах – навести порядок в пассажирских перевозках по Волге.

Сейчас активно ведётся работа по упорядочению управления земельными участками в природоохранных, водоохранных зонах и других местах, где запрещено строительство. Зачастую изменить ситуацию удаётся только в судебном порядке.

Мы планомерно решаем накопленные за многие годы проблемы плёсской дорожной сети. В уходящем сезоне обновлены основные плёсские магистральные дороги, и эта работа непременно будет продолжаться.

Председатель Совета городского поселения город Плёс Тимербулат Каримов Фото: gorodples.ru

‒ Как мы понимаем, туризм остаётся приоритетным путём развития Плёса?

– Да, для нас важно развитие туристической привлекательности Плёса. Но в погоне за туристами нельзя забывать о самом Плёсе и его жителях. Мы уходим от концепции города как центра массового туризма. Плёс сегодня – центр туризма культурного и событийного. В его развитии мы будем учитывать опыт и наработки лучших европейских городов. Мы уже дружим с французским Онфлёром и итальянской Венецией. В планах – формализация наших взаимных симпатий с живописными городами в других уголках мира.

Примечательно, что проблемы мировых культурных жемчужин схожи. Из общения с моим коллегой – мэром Венеции – узнал интересный факт: при населении примерно в 262 тысячи человек город посещают 30 миллионов туристов в год – Венеция просто задыхается. Руководство города вынуждено принимать меры по ограничению туристического потока: круизным лайнерам будет организован маршрут вне исторической части города.

Обратная сторона повышенной культурной активности Плёса – это «синдром Венеции». То есть люди, приезжающие в город, не всегда готовы с уважением отнестись к тем ценностям, которые становятся им доступны.

В уходящем году мы создали, по сути, уникальную программу развития города – так, чтобы гостям здесь было приятно, комфортно, интересно, при этом нагрузка на городскую инфраструктуру была соразмерна возможностям и масштабам Плёса и не создавала неудобств горожанам.

‒ На кого рассчитана эта программа, каких туристов ждёт город?

– Мы реализовали в новой концепции несколько крупных культурных и спортивных проектов, которые привлекли внимание не только жителей Плёса, Ивановской и ближайших областей, но и гостей из других частей России и СНГ. К тому же это позволило сделать город узнаваемым среди иностранных гостей, желающих познакомиться с «загадочной русской душой», с красотой русской глубинки, воспетой художниками и литераторами прошлого.

Мы видели своей задачей сформировать системный постоянный плёсский событийный календарь. Не секрет, что туристическая отрасль вообще и в Плёсе в особенности – сезонна. Для того чтобы позволить плёсскому малому бизнесу – гостиницам, ресторанам, торговым точкам – планировать деятельность, мы постарались наполнить традиционный туристический сезон (с апреля по октябрь) качественными культурными и спортивными событиями. Главное же – сохранить неповторимую ауру Плёса, его теплоту.

Наш турист приезжает за искренностью, за ускользающей красотой, за Россией, сошедшей с полотен картин, и он с уважением относится к этой красоте. Созидает, а не разрушает.

‒ Насколько мне известно, Плёс любят не только туристы, но и представители официальных ведомств…

‒ Да, знаменательным событием уходящего года стала прошедшая в конце сентября в Левитановском культурном центре выездная Коллегия министерства культуры Российской Федерации во главе с министром культуры Владимиром Мединским. Государственный Эрмитаж представлял его директор – Михаил Пиотровский, Государственную Третьяковскую галерею – Зельфира Трегулова, Государственный музей-заповедник «Царское Село» – Ольга Таратынова, Музей декоративно-прикладного искусства – Елена Титова, Музей Победы – Александр Школьник.

Руководители Музея героической обороны и освобождения Севастополя, Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Музея русской иконы, Музея советского автопрома, Государственного центрального музея кино – это только малая толика именитых гостей Плёса. В общей сложности мы приняли в городе более ста руководителей крупнейших российских музеев – лидеров мнений в своей среде, которые уехали влюблёнными в наш город. И в этом серьёзная заслуга в том числе и коллектива Плёсского государственного музея-заповедника.

‒ Какое событие Вы назвали бы самым ярким в уходящем году?

– Не будет преувеличением, что каждое наше событие прекрасно по-своему. Но всё же одним из ключевых не только для Плёса, но и для всей России стало возвращение домой – в мемориальный дом-музей – похищенных в 2014 году картин Исаака Левитана. Огромная совместная работа, проделанная правоохранительными органами, реставраторами Всероссийского художественно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря, сотрудниками Плёсского государственного музея-заповедника, дала возможность уже в мае всем желающим увидеть полотна великого живописца. Нам удалось организовать торжественную церемонию возвращения картин в рамках Дачного фестиваля имени Шаляпина, который уже стал для города традиционным.

– … В этом году Дачный фестиваль был, пожалуй, самым масштабным за свою историю…

– Да, фестиваль 2017 года был очень насыщен, собрал около двух тысяч гостей. Он принципиально отличался от предыдущих фестивалей наличием событий не только музыкальных. 21 мая был заложен камень в основание памятника плёсскому дачнику Фёдору Шаляпину – дан старт созданию в городе нового общественного пространства. Автором этой городской скульптуры станет выдающийся скульптор современности – Александр Иулианович Рукавишников.

Отдельно стоит отметить концерт на восстановленной Торговой площади, который в этом году был посвящён памяти дирижёра, композитора, народного артиста Российской Федерации генерал-лейтенанта Валерия Халилова, трагически погибшего в декабре 2016 года. Вместе с Центральным военным оркестром Министерства обороны в Плёсе выступили Тамара Гвердцители, Аскар Абдразаков, звёзды Мариинского театра, особым гостем стал Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон, а хедлайнером фестиваля стал прославленный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, который принял «эстафетную палочку» от легендарного Владимира Спивакова. Фестиваль 2017 года окончательно укоренил репутацию Плёса как культурного центра, а Торговая площадь заняла достойное место среди ведущих концертных площадок мира: Арена ди Верона, Площадь Домплац в Зальцбурге, лондонский Гайд-парк.

– Однако Дачный фестиваль далеко не единственное событие, которым запомнился этот год… Социальные сети постоянно пестрели фотографиями с хештегом #плёс. Сколько всего мероприятий вы успели провести за время прошедшего туристического сезона?

– Я бы не стал говорить, что сезон в Плёсе прошёл. Думаю, Плёс уникален тем, что здесь круглый год есть чем заняться и что посмотреть – экспозиции музеев постоянно обновляются, недавно открылся горнолыжный сезон в «Миловке». Уже в январе мы представим зимнюю программу Плёсского спортивного фестиваля.

В уходящем году фестивальная программа стартовала в апреле – Плёс впервые принял камерную программу Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева. В июле мы впервые провели масштабный Плёсский спортивный фестиваль – три уикенда подряд. Беговой марафон, веломарафон, волжская регата и забег лыжероллеров, а также спортивные развлечения для гостей любого возраста. Например, для малышей в рамках веломарафона была разработана отдельная трасса, создан целый комплекс развлекательных мероприятий и показательных выступлений.

Очень ярко в этом году прошёл День рождения Плёса – восстановлена древняя традиция обручения города с Волгой.

В середине сентября при поддержке Министерства культуры впервые состоялся Плёсский анимационный фестиваль, включивший большую благотворительную программу. За два дня нам удалось охватить более двух тысяч детей. Мы привезли в Плёс последние достижения отечественных мультипликаторов, а также организовали специальные показы в Иваново и Фурманове. Для юных гостей города создали интересную и познавательную развлекательную программу, а также устроили показ не только прокатной, но и авторской версий полнометражного анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». В рамках фестиваля открылась выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения легендарного российского аниматора Фёдора Хитрука.

С успехом прошли традиционные фестивали «Зеркало» и «Льняная палитра». Хочется надеяться, что эти уже давно полюбившиеся плесянам и нашим гостям события будут проходить и впредь, наполняясь новым содержанием и новыми именами.

Здесь ещё очень много можно рассказать – каждый плёсский фестиваль очень многогранное, комплексное событие. Целой газеты не хватит.

– Что ждёт жителей и гостей города в следующем году?

– Не хотелось бы раскрывать всех планов, но о некоторых всё-таки расскажу. Договоренность с мэром Венеции о дружбе между двумя городами позволила запустить сотрудничество по обмену опытом в сферах культуры, туризма, спорта и образования. Сейчас мы прорабатываем итальянскую составляющую в будущих городских событиях.

– Культурная программа одного из самых маленьких городов России действительно впечатляет. Однако хочется коснуться тем городского управления. Недавно минуло два года, с тех пор как Вы возглавили Совет Плёсского городского поселения. Расскажите, что изменилось в Плёсе за два года? Какие проблемы удалось выявить и, возможно, решить?

– Безусловно, культурные события позволяют привлечь внимание к особой плёсской атмосфере, уникальной архитектуре, вдохновляющим ландшафтам, сохранившимся со времён Исаака Левитана. Сохранение Плёса в его историческом виде и при этом его бережное развитие в соответствии с современными представлениями о комфортной городской жизни – основная задача городской власти.

– Если отойти от туристической привлекательности и посмотреть на Плёс глазами жителей – какие перемены они видят?

– Я надеюсь, что только перемены к лучшему. Город активно развивается, становится комфортнее.

Как я уже говорил выше, активно развивается транспортная инфраструктура, введена новая схема организации дорожного движения.

В период наплыва туристов функционирует система эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Благодаря новому подходу к планированию массовых событий в городе сокращается нагрузка на объекты в исторической части. К примеру, во время Плёсского спортивного фестиваля основная часть мероприятий (включая старты и финиши) была вынесена за пределы исторической части города, что позволило обеспечить комфорт для жителей, не ущемляя интересов гостей.

Важным для города стало открытие в верхней части Плёса магазина «Магнит». К началу учебного года проведён частичный ремонт учебных кабинетов в Плёсской школе.

Помимо этого, завершены реставрационные работы в двух храмах. В День рождения города была освещена легендарная Воскресенская церковь на горе Левитана. Проведена базовая реставрация Успенского собора.

Осенью обновлена городская навигация и информационные стенды, посвящённые городским достопримечательностям. К новогодним каникулам будет добавлена подсветка на ещё нескольких объектах.

Мы уделяем внимание сохранению для молодого поколения плесян истории города. Мы активно используем институт почётных граждан Плёса: это уникальные люди, чей опыт и энергия активно задействованы в интересах города.

– В заключение беседы — взгляд в будущее: каким Вы видите Плёс через год?

– Плёс – культурный центр, площадка для реализации новых, интересных проектов, образец уникального комплексного подхода к сохранению и органичному развитию городской среды.

Плёс должен стать городом притяжения не только для туристов и дачников, но и для тех, кто заинтересован в собственном развитии, развитии своего бизнеса, в том, чтобы жить интересной и насыщенной жизнью. Культурные проекты – только часть глобальной программы развития города, старт для развития социальных, инфраструктурных, образовательных проектов. Я вижу Плёс городом возможностей для жителей Ивановской области.

Беседовала Оксана Николаева.