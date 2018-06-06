В Москве представили книгу «Мустай. Интервью, которого никогда не было»

Эта книга необычна тем, что автор словно ведет с читателем неспешный диалог о жизни, Родине, душе, любви и дружбе. Составители Алексей Фенин и Гульнара Белозерова, изучив творчество Мустая Карима, выбрали те отрывки прозы, стихов, воспоминаний, которые могут дать представление о судьбе поэта в контексте жизни всей страны, представить его как яркое, глубокое и самобытное явление современной художественной литературы.

Издание увидело свет недавно, в канун 100-летия народного поэта Башкортостана, выдающегося башкирского писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля Мустая Карима. Книгу выпустило издательство «Инеш» при поддержке Фонда имени Мустая Карима.

- Это уникальное издание, потому что через слова Мустая, его дневники, поэзию, мы видим его сокровенные мысли. Книга сделана с большим уважением и с большой любовью к нашему деду Мустаю Кариму - писателю большого таланта, фронтовику, человеку богатой и сложной судьбы, независимых суждений, высокого гражданского чувства, - отметил учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук великого поэта Тимербулат Каримов.

Книга выпущена в большом подарочном формате и красочно оформлена. Текстовый материал книги проиллюстрирован фотографиями из личного архива и архивов известных фотографов республики.