В Москве представили книгу «Мустай. Интервью, которого никогда не было»Видео
В рамках Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь» на главной площади страны в Москве в начале текущей недели прошла презентация книги «Мустай. Интервью, которого никогда не было».
Эта книга необычна тем, что автор словно ведет с читателем неспешный диалог о жизни, Родине, душе, любви и дружбе. Составители Алексей Фенин и Гульнара Белозерова, изучив творчество Мустая Карима, выбрали те отрывки прозы, стихов, воспоминаний, которые могут дать представление о судьбе поэта в контексте жизни всей страны, представить его как яркое, глубокое и самобытное явление современной художественной литературы.
Издание увидело свет недавно, в канун 100-летия народного поэта Башкортостана, выдающегося башкирского писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля Мустая Карима. Книгу выпустило издательство «Инеш» при поддержке Фонда имени Мустая Карима.
- Это уникальное издание, потому что через слова Мустая, его дневники, поэзию, мы видим его сокровенные мысли. Книга сделана с большим уважением и с большой любовью к нашему деду Мустаю Кариму - писателю большого таланта, фронтовику, человеку богатой и сложной судьбы, независимых суждений, высокого гражданского чувства, - отметил учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук великого поэта Тимербулат Каримов.
Книга выпущена в большом подарочном формате и красочно оформлена. Текстовый материал книги проиллюстрирован фотографиями из личного архива и архивов известных фотографов республики.
- Эта книга - достойный подарок на юбилей народного поэта Мустая Карима, украшение московской книжной ярмарки на Красной площади. Великолепная издательская работа, а самое главное, — содержание: Мустай Карим продолжает говорить с нами через свою мудрую прозу, поэзию, делится воспоминаниями и напутствует молодое поколение, как любить и защищать Родину, жить по совести, — отметила заведующая Творческой мастерской имени Мустая Карима БашГУ Нафиса Билалова.