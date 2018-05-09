«Бессмертный полк» на площади у Горсовета Уфы встретил Мустай Карим

Фрагмент из стихотворения «9 мая» и редкая фронтовая фотография старшего лейтенанта Мустафы Каримова, награжденного орденом Красной звезды, стали элементом праздничного убранства главной площади Уфы во время прохождения колонн Бессмертного полка перед трибунами Горсовета Уфы в День Победы.

Строки из стихотворения "9 мая" Мустая Карима Видео Видео: Шамиль Валеев, Mkset.ru

В Уфе становится доброй традицией использование образов, вышедших из-под пера поэта-фронтовика для праздничного оформления города ко Дню Победы. В прошлом году уфимцы увидели Мустая Карима в буденовке, в форме курсанта-связиста, и цитату из знаменитого стихотворения 1941 года «Товарищи, я ухожу на фронт…». В этом году Мустай уже предстал перед уфимцами сотрудником газеты 3-го Украинского фронта «Советский воин».

Боевой путь и творческую деятельность старшего лейтенанта Каримова гвардии подполковник Николай Степанович Филиппов, ответственный редактор газеты «Советский воин», представляя его к награде в августе 1944 года, охарактеризовал так:

«Товарищ Каримов, окончив училище связи, командовал подразделением, участвуя в боях под Брянском. Имеет одно тяжёлое, одно лёгкое ранение. Представлен к награде, но материалы оказались затерянными. На работе в редакции (после излечения в госпитале), показал себя отличным работником. Часто бывает на передовой, организуя материалы военкоров. Тов.Каримов с 1936 года занимается литературной работой. Член Союза Советских писателей. Выпустил 4 книги, 2 из них - во время войны. В печати находится пятая книга. Товарищ Каримов достоин награждения орденом Красной Звезды» Наградной лист от 12 августа 1944 года, 3 УкрФ, ОБД "Память народа"https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33641082/

- После тяжелого ранения в грудь папа долго - больше полугода - лежал в госпиталях, и в это время документы на его первую боевую награду действительно потерялись, так что этот снимок был сделан не раньше 25 сентября 1944 года, когда он стал кавалером ордена Красной Звезды, - рассказала директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова. - А орден Отечественной войны 2-й степени он получил сразу после войны - в июле 1945 года. Это значит, что снимок, скорее всего, сделан во время операции по освобождению Болгарии, в которой он принимал участие в составе редакции фронтовой газеты "Советский воин". Стихотворение «9 мая» он написал уже после войны, в 1977 году. Сегодня - большой праздник, один из самых его любимых дней в году, поэтому мы предложили для плакатов самые торжественные строки. Но всё стихотворение, как и сама Победа, содержит в себе не только радость, но и горечь. Папа гордился тем, что и его кровь оказалась годной для орошения родной земли, и что он сам дошел, дожил до Дня Победы.

Девятое мая.

Страна родная! В небо вознеслись

Знамёна твоей выстраданной славы.

Огонь салютов, озаряя высь,

Пылает над планетой величаво.

Я в час такой взмываю к небесам

Или, теряясь, никну вдруг в мгновенье…

То будто свет я излучаю сам,

То сам себе кажусь я только тенью.

Поклон земной – пусть свет я или тень -

Тебе за всё, что мне наворожила.

Ты верила в меня в свой чёрный день,

Часть бед на плечи мне переложила.

Как к службе строевой, был годен я

К утратам, тебе выпавшим на долю,

И годной оказалась кровь моя

Для орошенья страждущего поля.

По мне была и горькая вода

Твоя, и чёрствая краюшка хлеба,

Твоё терпенье, и твоя беда,

И чёрным дымом устланное небо.

Я годен был – до праздничного дня

Дойти, дожить – до Дня Победы нашей.

В торжественном застолье ты меня

Заздравною не обносила чашей.

За воздаянья кланяюсь, Земля,

Делам ты впору цену назначала,

Не утопила в горечи – хуля,

Хваля – меня на царство не венчала.

Не унижала, в долг давая мне

Хлеб, соль, награды и почёт немалый…

Поверь, несчастным был бы я вдвойне,

Когда бы в долг ты счастье мне давала.