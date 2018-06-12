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В парках Уфы открылись летние читальные залы

12 июня 2018, 10:51
В четырех парках города можно почитать книги со среды по воскресенье.

Полюбившиеся горожанам летние читальные залы вновь открылись в четырех парках Уфы: в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, парке культуры и отдыха Демского района, на аллее «Первомайской», в парке культуры и отдыха «Первомайский», сообщили в администрации города.

В летних читальных залах уфимцы и гости города могут прочитать детскую, классическую мировая литература, бестселлеры и периодические издания. Также здесь можно поиграть в настольные, познавательные игры.

Летние читальные залы открыты ежедневно со среды по воскресенье с 12.00 до 19.00 часов, выходные дни – понедельник, вторник.

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