В парках Уфы открылись летние читальные залы

Полюбившиеся горожанам летние читальные залы вновь открылись в четырех парках Уфы: в Саду культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, парке культуры и отдыха Демского района, на аллее «Первомайской», в парке культуры и отдыха «Первомайский», сообщили в администрации города.