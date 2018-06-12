В Уфе в День города инвалиды сразятся в соревнованиях

Сегодня в парке имени Гафури Уфимская городская организация инвалидов «МИР» совместно с администрацией Октябрьского района Уфы и управлением по физической культуре и спорту администрации Уфы проведут открытое праздничное физкультурно-спортивное мероприятие среди инвалидов, посвященное Дню России и Дню города.