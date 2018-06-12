Уфимцев в День города пригласили на ретро-дискотеку в Парк Якутова
Сегодня, 11:30ГородНадежда Валитова
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В Советском районе столицы в Парке имени Ивана Якутова прозвучат хиты советской эстрады, песни из любимых фильмов и мультфильмов того времени.
Вспомнить старые-добрые времена, порадовать старших родственников или самому погрузиться в ностальгические воспоминания можно будет 12 июня в парке им. Якутова. Посетители окунутся во времена советского прошлого, услышат знакомые всем мелодии того времени. Вечером все желающие смогут потанцевать на ретро-дискотеке, сообщается на сайте городской администрации.
Всех желающих приглашают прийти в винтажной одежде.
Начало с 15.00 часов.
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