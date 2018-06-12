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В Кумертау китайцы построят новый завод по производству плит

12 июня 2018, 12:00
Соглашение о строительстве завода подписал глава города Борис Беляев.

В башкирском городе Кумертау появится новое предприятие на 320 рабочих мест, сообщает телеканал БСТ. Здесь планируют построить завод по производству энергосберегающих и огнезащитных плит. Соглашение о сотрудничестве было подписано между главой города Борисом Беляевым и генеральным директором компании «Новая эра» Рифкатом Габдиновым.

Компания «Новая эра» – это совместное российско-китайское производство, новый завод рассчитан на производство 6 миллионов квадратных метров фиброцементных плит в год.

Сумма инвестиций в проект - более 800 миллионов рублей.

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