В Кумертау китайцы построят новый завод по производству плит

В башкирском городе Кумертау появится новое предприятие на 320 рабочих мест, сообщает телеканал БСТ. Здесь планируют построить завод по производству энергосберегающих и огнезащитных плит. Соглашение о сотрудничестве было подписано между главой города Борисом Беляевым и генеральным директором компании «Новая эра» Рифкатом Габдиновым.