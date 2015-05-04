В Кумертау открыли контактный парк авиатехники «Вертолет»

Открытие приурочили к 55-летию КумАПП.

Вчера, 19 августа, в башкирском городе Кумертау открылся парк авиационной техники «Вертолёт», на церемонии открытия побывал глава Башкирии Рустэм Хамитов, сообщили в пресс-службе главы региона. Визит главы Башкирии прошел в преддверии Дня воздушного флота.

- Поздравляю вас с праздником и хочу, чтобы у вас было хорошее настроение, - сказал Рустэм Хамитов. - Мы сегодня открываем этот замечательный авиационный парк. Это парк – прежде всего для наших детей и молодёжи. Думаю, появятся новые желающие из молодёжи учиться в наших технических вузах авиационному и вертолетному делу.

На торжественной церемонии также выступил управляющий директор АО «КумАПП» Юрий Пустовгаров. Он сообщил, что благодаря встрече Рустэма Хамитова с руководством холдинга «Вертолёты России» ранее было принято решение повысить с 1 января 2017 года оплату труда коллектива кумертауского авиазавода на 26 процентов. И скоро зарплату поднимут снова.

- С 1 сентября мы на 21 процент повышаем заработную плату инженерно-техническим работникам и служащим, - сообщил Юрий Пустовгаров. - Впервые за 20 лет мы делаем такой скачок.

В парке авиатехники - вертолёты, сконструированные на базе предприятия КумаПП.

- На достижения советского авиастроения на этой выставке можно не только смотреть — к ним можно прикоснуться и даже посидеть за штурвалом. Такой авиапарк — первый в республике, - сообщил телеканал БСТ.

По словам журналисты Алины Каматовой в сентябре шесть «вертушек» КА-32 поставят в Китай, у КумАПП также есть контракты с Таиландом и Турцией.

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