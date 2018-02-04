В Башкирии устроили дрифт на месте угольного разреза в Кумертау

В Башкирии устроили дрифт на месте угольного разреза в КумертауВидео
Вчера, 17:39Разиф Абдуллин
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В дрифте участвовали больше десяти машин "Жигули".
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Видео: youtube.com
Сюжеты: Видео
Видеограф Радмир Садыков разместил на своей странице видео соревнований по дрифту. Они прошли 3 февраля в Разрезе (бывший Кумертауский угольный разрез - 2,5 км к востоку от Кумертау - прим.).
- На льду дрифтовали более десяти машин "Жигули", их владельцы из города Кумертау вместе с профессиональным дрифтером Рафисом Рашитовичем решили собраться в Разрезе, - сообщил Медиакорсети Радмир Садыков.
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