Среднедушевые доходы жителей Башкирии за квартал упали почти на 9 тысяч

Примечательно, что сравнивать с результатами четвертого квартала 2017 года статистики не стали, вероятно, потому что такое сравнение является не корректным и включает в себя всякие дополнительные выплаты наподобие премий по итогам года и 13-ой зарплаты. А между тем, сравнение звучит совсем не оптимистично, потому что в четвертом квартале прошлого года среднедушевой доход населения Башкирии достигал 33259,5 рублей.