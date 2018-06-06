Экс-руководитель ДОСААФ Башкирии Сергей Минигулов прошел детектор лжи

Главным вопросом исследования на полиграфе был такой: имел ли какой-то корыстный умысел или получил ли какую-то личную выгоду Сергей Минигулов, отдавая в аренду общежитие предпринимателю, будучи руководителем ДОСААФ в Башкирии. Ведь именно этот эпизод вменяется ему в вину в возбужденном в отношении него уголовном деле.