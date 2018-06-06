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Экс-руководитель ДОСААФ Башкирии Сергей Минигулов прошел детектор лжи

6 июня 2018, 11:37
Он откровенно ответил на вопросы Медиакорсети.

Совладелец, генеральный директор аэродрома "Первушино", пилот-инструктор Сергей Минигулов руководил отделением ДОСААФ Башкирии с 2015 по 2017 год. Он ответил на вопросы Медиакорсети, при этом присутствовал специалист-полиграфолог Рустам Хафизов.

Главным вопросом исследования на полиграфе был такой: имел ли какой-то корыстный умысел или получил ли какую-то личную выгоду Сергей Минигулов, отдавая в аренду общежитие предпринимателю, будучи руководителем ДОСААФ в Башкирии. Ведь именно этот эпизод вменяется ему в вину в возбужденном в отношении него уголовном деле.

Также мы хотели узнать, уволился ли Сергей Минигулов с поста руководителя ДОСААФ Башкирии в 2017 году под давлением или только по своей собственной воле.

Ответы на эти вопросы - в нашем видео.

Проверку на полиграфе проводил Рустам Хафизов, директор Республиканского Центра детекции лжи "ГАРАНТ" (347) 299-18-50, официальный сайт poligraf-rb.ru. Медиакорсеть благодарит Рустама Хафизова за участие в проекте.

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