В Башкирии на руководителя отделения ДОСААФ завели уголовное дело

Руководитель не выплачивал работникам зарплату.

Отделение ДОСААФ Туймазинского района частично не выдала пятерым работникам зарплату с октября прошлого по июнь текущего года в размере около 225 тысяч рублей и одному сотруднику полностью не выплачивалась зарплата в течение четырех месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

При этом на счетах фирмы были деньги, достаточные для полного погашения долга. На руководителя местного отделения ДОСААФ возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Директора оштрафовали на 20 тысяч рублей и дисквалифицировали на год.