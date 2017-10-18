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Сергей Минигулов объяснил причины отставки с поста руководителя ДОСААФ РБ
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Сергей Минигулов объяснил причины отставки с поста руководителя ДОСААФ РБ

18 октября, 14:01ОбществоРазиф Абдуллин
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