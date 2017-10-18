Сергей Минигулов объяснил причины отставки с поста руководителя ДОСААФ РБ

Сегодня бывший руководитель регионального отделения ДОСААФ Башкирии Сергей Минигулов встретился с журналистами, чтобы объяснить причины своей отставки.

- Я ушел по собственному желанию, - сказал Сергей Минигулов. - Меня назначили по ходатайству главы региона 1 октября 2015 года, а уволился я 17 октября 2017. Почти два года прошло.

За это время, по словам Сергея Минигулова, он выполнил свою задачу: провел оценку состояния организации, экспресс-аудит ее и предложил варианты ее реорганизации.

- Есть три варианта, - сказал он.- Но теперь решения должны приниматься на другом уровне. Все варианты реорганизации ДОСААФ в Башкирии представлены в правительство, все они требуют достаточно большого времени. И здесь уже нужен другой человек во главе этой организации, - считает Минигулов.

Врио председателя регионального отделения ДОСААФ будет работать до утверждения нового руководителя, который будет представлен главой Башкирии.