Сергей Минигулов стал первым вице-президентом Федерации сверхлегкой авиации

Об этом бывший руководитель ДОСААФ РБ сообщил на своей странице в Facebook.

Бывший руководитель ДОСААФ РБ Сергей Минигулов избран первым вице-президентом Объединенной федерации спорта сверхлегкой авиации России. Напомним, о своей отставке Сергей Минигулов сообщил еще 17 октября. Тогда он признался, что за два года своей работы он, несмотря на желание, не добился проведения реформ.

- Организация не отошла от своей архаичности, преобразования здесь проходят достаточно сложно, - рассказал он. – Требуются очень серьезные кадровые изменения, новые экономические модели. Мне нравятся ребята, которые работают в ДОСААФ, они истинные патриоты. Но им просто некому что-то подсказать. Я пытался что-то изменить, но пришел к пониманию того, что это требует серьезных изменений, эволюционных. Я свою задачу как эксперт выполнил, анализ организации предоставил. И по большому счету теперь дело за правительством, что будет дальше.

Сегодня, по словам самого Минигулова, у него 70 клубов и Федераций (филиалов) по стране, которым нужно хорошее, недорогое, эффективно работающее средство коммуникации для проведения он-лайн конференций, селекторов и пр. пока с периодичностью раз в месяц.