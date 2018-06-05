Ирек Ялалов о новых скульптурах в Уфе: Хотите сделать лучше? Делайте!

- Я не стал бы особо критиковать, я на стороне скульптуров. Все-таки люди учились, у них есть художественное образование, хоть с чего-то же надо было начинать. Сделаны они практически за копейки. Да, это не Микеланджело. Используя творческий потенциал города, мы сделаем лучше. Вместо того, чтобы критиковать, надо что-то сделать. Хотите сделать лучше – делайте!У нас есть люди, готовые финансировать качественные скульптуры. Будем работать, - заключил мэр Уфы.