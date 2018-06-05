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Ирек Ялалов о новых скульптурах в Уфе: Хотите сделать лучше? Делайте!

5 июня 2018, 19:53
Во время прямой линии ведущий телеканала «Вся Уфа» задал вопрос от пользователей социальных сетей и неравнодушных граждан о новых городских арт-объектах, вызвавших противоречивые отзывы.

В частности, речь идет о скульптурах в Советском, Кировском районах города, созданных по образцу объектов, украшающих парк еще в 50-х годах прошлого века. Многих горожан смутили непропорциональные фигуры скульптур, их цвет и общий «устрашающий», по их словам, вид.

- Я не стал бы особо критиковать, я на стороне скульптуров. Все-таки люди учились, у них есть художественное образование, хоть с чего-то же надо было начинать. Сделаны они практически за копейки. Да, это не Микеланджело. Используя творческий потенциал города, мы сделаем лучше. Вместо того, чтобы критиковать, надо что-то сделать. Хотите сделать лучше – делайте!У нас есть люди, готовые финансировать качественные скульптуры. Будем работать, - заключил мэр Уфы.

Напомним, сити-менеджер ранее призывал уфимских предпринимателей дарить городу более эстетичные объекты. В прошлом году он признал, что многие малые архитетурные формы в городе нельзя назвать эстетичными, но подчеркнул, что все их дарят спонсоры. В связи с эти он призвал предпринимателей дарить городу более эстетичные объекты.

- Они (арт-объекты - прим,ред.) выполнены не за бюджетные деньги. Это выполнено скульпторами, в том числе, самоучками. И это призыв к предпринимательскому сообществу: если ты хочешь чего-то сделать, ну замени эту скульптуру на нормальную.

Ялалов дал понять, что видит уродливость многих форм, так как, по его словам, учился художественной школе, и у него есть вкус. Также он сообщил, что у города много наработок в этом плане, однако "это все очень дорого стоит".

- Я разрешаю это делать МУБам, коммунальщики играют как могут, - отметил он. - Когда наконец проснется предпринимательское сообщество, сделайте что-нибудь достойное!

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#Новости#Надежда Валитова#Город
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